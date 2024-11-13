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Законодательный ответ на миграционный вопрос

Общество хочет обычной справедливости – тратить деньги на заботу о своих, а не о чужих
Александр Немцев , кандидат социологических наук, политолог, предприниматель

На официальном уровне звучит все больше заявлений о необходимости ужесточения миграционного законодательства. В Государственной думе создана комиссия, которая готовит целый пакет законопроектов на эту тему. «Инициативу Слуцкого» о запрете мигрантам привозить семьи на ПМЖ в Россию поддержали Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев.

Изменения в риторике властей на миграционную тему связаны с изменениями в общественных настроениях на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Государственная политика при поддержке большинства населения все отчетливее очерчивает «своих» и «чужих». И речь не только о мигрантах – вопрос гораздо шире. Это и культурный аспект с уехавшими артистами и юмористами, и общественный (иноагенты), и многие другие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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