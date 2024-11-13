Законодательный ответ на миграционный вопрос

Изменения в риторике властей на миграционную тему связаны с изменениями в общественных настроениях на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Государственная политика при поддержке большинства населения все отчетливее очерчивает «своих» и «чужих». И речь не только о мигрантах – вопрос гораздо шире. Это и культурный аспект с уехавшими артистами и юмористами, и общественный (иноагенты), и многие другие.