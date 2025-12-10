Газета
Главная / Общество /

Госдума снизила до 14 лет возраст присяги гражданина РФ

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в втором и третьем чтениях закон о снижении возраста принесения присяги при получении гражданства до 14 лет. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Во время присяги человек обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, уважать культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны. Если человек отказывается, то выданное гражданство будет считаться недействительным.

Поправки направлены на «повышение патриотического духа и осознание взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство», отмечается в пояснительной записке. Согласно действующим нормам ст. 21 закона «О гражданстве», от принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет. В новом законе указывается, что гражданин уже с 14 лет способен самостоятельно нести ответственность за противоправные деяния. 

Законопроект был внесен в ГД 15 ноября 2024 г. 13 февраля 2025 г. его одобрили в первом чтении. Авторы утверждают, что инициатива подготовлена «в целях совершенствования законодательства в области гражданства РФ» в части исполнения лицом, которое приобрело его, обязательства по принесению присяги.

