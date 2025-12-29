Газета
Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 октября 2026 г. граждане смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 г. будет разрешен только один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.

Одновременно расширяются возможности микрофинансовых организаций при работе с бизнесом. Максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 до 15 млн руб.

16 декабря Госдума приняла этот закон. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что новые ограничения нацелены на борьбу с «цепочками займов», когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых. По его словам, такие перекредитования составляют около 33% от общего объема выдачи МФО и свидетельствуют о неплатежеспособности клиентов.

