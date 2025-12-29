Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов
Президент России Владимир Путин подписал закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
С 1 октября 2026 г. граждане смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 г. будет разрешен только один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.
Одновременно расширяются возможности микрофинансовых организаций при работе с бизнесом. Максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 до 15 млн руб.
16 декабря Госдума приняла этот закон. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что новые ограничения нацелены на борьбу с «цепочками займов», когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых. По его словам, такие перекредитования составляют около 33% от общего объема выдачи МФО и свидетельствуют о неплатежеспособности клиентов.