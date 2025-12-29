Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

С 1 октября 2026 г. граждане смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 г. будет разрешен только один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых. При оформлении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения предыдущего.