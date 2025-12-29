В РФ будут штрафовать за нарушение правил тонировки на временно ввезенных авто

Уточняется, что владельцев автомобилей, которые не соответствуют требованиям по тонировке, смогут привлекать к ответственности, если у них есть документы, подтверждающие, что транспортное средство находится под таможенным режимом не более шести месяцев. Это касается автомобилей, которые ввозятся для личного пользования из-за границы на короткий срок без регистрации в ГИБДД.