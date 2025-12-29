В РФ будут штрафовать за нарушение правил тонировки на временно ввезенных авто
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение штрафов для владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей за нарушение правил тонировки. Об этом говорится в соответствующем документе.
Сейчас в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 руб.
В соответствии с законом, теперь в указанных случаях будут действовать требования основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Уточняется, что владельцев автомобилей, которые не соответствуют требованиям по тонировке, смогут привлекать к ответственности, если у них есть документы, подтверждающие, что транспортное средство находится под таможенным режимом не более шести месяцев. Это касается автомобилей, которые ввозятся для личного пользования из-за границы на короткий срок без регистрации в ГИБДД.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.
Госдума приняла поправки о введении штрафов для владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию за нарушения правил тонировки 17 декабря. «Ведомости» писали, что сумма штрафа при этом останется прежней и составит 500 руб. В случае неисполнения требования снять тонировку далее применяется ст. 19.3 КоАПа, которая предусматривает наказание до ареста до 15 суток.