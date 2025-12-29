Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В РФ будут штрафовать за нарушение правил тонировки на временно ввезенных авто

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение штрафов для владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей за нарушение правил тонировки. Об этом говорится в соответствующем документе. 

Сейчас в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 руб.

В соответствии с законом, теперь в указанных случаях будут действовать требования основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Депутаты устранили лазейку для авто с неправильной тонировкой

Общество

Уточняется, что владельцев автомобилей, которые не соответствуют требованиям по тонировке, смогут привлекать к ответственности, если у них есть документы, подтверждающие, что транспортное средство находится под таможенным режимом не более шести месяцев. Это касается автомобилей, которые ввозятся для личного пользования из-за границы на короткий срок без регистрации в ГИБДД. 

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования. 

Госдума приняла поправки о введении штрафов для владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию за нарушения правил тонировки 17 декабря. «Ведомости» писали, что сумма штрафа при этом останется прежней и составит 500 руб. В случае неисполнения требования снять тонировку далее применяется ст. 19.3 КоАПа, которая предусматривает наказание до ареста до 15 суток.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь