Депутаты устранили лазейку для авто с неправильной тонировкой

Депутаты устранили лазейку для авто с неправильной тонировкойНо водители находят другие способы затемнить стекла и используют пленки и снимаемые шторки
Владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, например, по таможенному режиму, будут штрафовать за нарушения правил тонировки. Соответствующие поправки приняла Госдума во втором и окончательном, третьем, чтении на пленарном заседании 17 декабря. Таким образом, требования к светопропусканию стекол стали едиными для всех автомобилей на территории РФ.
Изменения вносятся в ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Сейчас норма этой статьи определяет ответственность за тонировку по техническому регламенту Таможенного союза.
Согласно поправкам, техрегламент заменят другим сводом норм – основными положениями по допуску транспортных средств (ТС) к эксплуатации. Этот документ утверждается постановлением правительства и распространяется на все ТС в России. Он содержит те же требования, что и техрегламент Таможенного союза: светопропускание стекол автомобиля должно быть не менее 70%.
Дата возможного вступления закона в силу в тексте принятого закона не указана.
Сумма штрафа при этом останется прежней и составит 500 руб. В случае неисполнения требования снять тонировку далее применяется ст. 19.3 КоАПа, которая предусматривает наказание до ареста до 15 суток, напомнил автоюрист Лев Воропаев.
Изменения в первую очередь затронут владельцев автомобилей, которые въезжают в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз, говорит Воропаев. Например, из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, перечислил он.
Тем не менее принятый депутатами закон «не закрывает другие лазейки для желающих затонировать автомобиль», отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Речь идет о таких аналогах, как сетки, пленки, съемные шторки на присосках (иранская тонировка), перечислил он. Например, в августе Национальный автомобильный союз предложил МВД России ввести штраф 15 000 руб. за использование иранской тонировки, напомнил Шапарин.
Водители используют тонировку, чтобы скрыться от лишних взглядов пассажиров из соседних машин в пробках, а также чтобы соответствовать правилам автомобильной субкультуры, где считается престижным иметь тонированную машину, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с авторынком тонировки в Москве. Иногда такие водители клеят на уже тонированное авто лозунги в духе «не расклею», «отвернись», продолжает он. Особо популярна тонировка у недобросовестных молодых водителей, которые используют ее, чтобы избежать штрафов. К примеру, они действуют так: если за рулем находится человек без водительского удостоверения, то тонировка позволяет ему незаметно от сотрудников Госавтоинспекции поменяться местами с тем, у которого есть права, поделился собеседник.
«Ведомости» направили в МВД вопрос о возможности легализовать существующую тонировку автомобиля, если она не соответствует новым требованиям.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева