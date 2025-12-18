Депутаты устранили лазейку для авто с неправильной тонировкой

Водители используют тонировку, чтобы скрыться от лишних взглядов пассажиров из соседних машин в пробках, а также чтобы соответствовать правилам автомобильной субкультуры, где считается престижным иметь тонированную машину, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с авторынком тонировки в Москве. Иногда такие водители клеят на уже тонированное авто лозунги в духе «не расклею», «отвернись», продолжает он. Особо популярна тонировка у недобросовестных молодых водителей, которые используют ее, чтобы избежать штрафов. К примеру, они действуют так: если за рулем находится человек без водительского удостоверения, то тонировка позволяет ему незаметно от сотрудников Госавтоинспекции поменяться местами с тем, у которого есть права, поделился собеседник.