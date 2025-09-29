В Госдуму внесли законопроект об уточнении ответственности за тонировку
В Госдуму внесли законопроект, уточняющий привлечение к административной ответственности за управление автомобилем с тонировкой стекол. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект вносит изменения в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Сейчас вождение транспортного средства, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, влечет административный штраф 500 руб.
При этом статья не распространяется на автомобили, ввезенные временно из Южной Осетии, Абхазии, Грузии и Армении без регистрации в ГИБДД (на срок до полугода). Законопроект позволит привлекать к ответственности и таких водителей.
МВД предлагало ввести изменения в ст. 12.5 КоАП РФ еще в январе. Ведомство планировало устранить правовое дублирование норм и сделать регулирование единым, а также убрать лазейки, которые позволяли водителям избегать штрафа.