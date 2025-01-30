МВД намерено устранить лазейку для авто с неправильной тонировкой
МВД предложило оптимизировать наступление ответственности за нарушение правил тонировки автомобильных стекол. В частности, ведомство планирует устранить правовое дублирование норм и сделать регулирование единым, а также убрать лазейки, которые позволяли водителям избегать штрафа, следует из изменений в закон, опубликованных на портале проектов нормативных актов.
Ведомство планирует внести изменения в ст. 12.5 КоАП РФ. Согласно действующему регламенту, ответственность наступала за нарушение требований технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), где указаны нормы светопропускания стекол (не менее 70% для обычных авто, 60% – для бронированных). Ведомство предложило ссылку на технический регламент заменить основными положениями по допуску ТС к эксплуатации (утверждены постановлением кабмина). Эти положения уже содержат те же требования к светопропусканию, что и техрегламент.
Помимо устранения правового дублирования это нововведение также закроет правовую лазейку. Водители могли избежать штрафа, если предоставляли документы о временном ввозе автомобиля (например, по таможенному режиму). Теперь такая возможность исключена и ответственность наступает независимо от таможенного статуса авто. Никаких новых требований к водителям не вводится. Штрафы будут выписываться за те же нарушения, но на основании обновленной формулировки закона.