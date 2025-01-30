МВД намерено устранить лазейку для авто с неправильной тонировкой

Ведомство планирует внести изменения в ст. 12.5 КоАП РФ. Согласно действующему регламенту, ответственность наступала за нарушение требований технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), где указаны нормы светопропускания стекол (не менее 70% для обычных авто, 60% – для бронированных). Ведомство предложило ссылку на технический регламент заменить основными положениями по допуску ТС к эксплуатации (утверждены постановлением кабмина). Эти положения уже содержат те же требования к светопропусканию, что и техрегламент.