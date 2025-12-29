Президент подписал закон о самозапрете на азартные игры
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам вводить самозапрет на участие в азартных играх. Это следует из соответствующего документа.
Согласно нововведениям, граждане смогут подать заявление в Единый регулятор азартных игр для включения себя в перечень лиц, решивших отказаться от участия в них. В заявлении нужно будет указать реквизиты банковского счета для возврата денег, поставленных на будущие события, или выигранных, но еще не полученных до введения запрета.
Заявление нельзя будет аннулировать. Гражданин может быть исключен из перечня по истечении установленного срока или на основании нового заявления, но подать его он сможет только через год после включения в список.
Кроме того, закон запрещает букмекерским компаниям и тотализаторам принимать ставки от лиц, включенных в перечень. Казино и игровые залы не имеют права выдавать таким людям игровые фишки в обмен на деньги или принимать деньги в обмен на них. Также запрещается допускать этих граждан в игорные заведения, заключать с ними пари и рекламировать им азартные игры.
Депутаты Госдумы 18 декабря приняли закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 г. установить самозапрет на участие в азартных играх.
29 мая в Госдуму внесли законопроект о штрафах при вовлечении в азартные игры людей, у которых установлен самозапрет на участие в них. Документ предлагает внести изменения в ст. 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Согласно ему, прием ставок от физического лица, у которого установлен самозапрет, влечет штраф для должностных лиц от 10 000 до 30 000 руб., для юридических – от 50 000 до 100 000 руб. За нарушение организатором игорного заведения порядка приема заявления о включении информации о физлице в перечень «отказников» для должностных и юридических лиц предусматриваются аналогичные штрафы.