Путин подписал закон о повышении порога контролируемых сделок с недвижимостью

В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в нижней палате ведется обсуждение вопроса о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью сроком на семь дней. Это связано с участившимися жалобами на мошенничество на рынке вторичной недвижимости.