Главная / Общество /

Путин подписал закон о повышении порога контролируемых сделок с недвижимостью

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в части установления порогов для сделок с недвижимостью, требующих обязательного контроля. Об этом говорится в соответствующем документе. 

Согласно закону, сделка с недвижимостью подлежит обязательному контролю, если ее сумма превышает установленный Росфинмониторингом порог, который не может быть ниже 5 млн руб.

Отмечается, что Росфинмониторинг может установить размер суммы в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с регулятором.

В Госдуме предложили «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Общество

В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в нижней палате ведется обсуждение вопроса о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью сроком на семь дней. Это связано с участившимися жалобами на мошенничество на рынке вторичной недвижимости.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 8 декабря предложил установить в нотариальном законодательстве специальные нормы о видеофиксации заключения и оформления сделок с недвижимостью.

