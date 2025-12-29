Путин подписал закон о повышении порога контролируемых сделок с недвижимостью
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в части установления порогов для сделок с недвижимостью, требующих обязательного контроля. Об этом говорится в соответствующем документе.
Согласно закону, сделка с недвижимостью подлежит обязательному контролю, если ее сумма превышает установленный Росфинмониторингом порог, который не может быть ниже 5 млн руб.
Отмечается, что Росфинмониторинг может установить размер суммы в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с регулятором.
В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в нижней палате ведется обсуждение вопроса о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью сроком на семь дней. Это связано с участившимися жалобами на мошенничество на рынке вторичной недвижимости.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 8 декабря предложил установить в нотариальном законодательстве специальные нормы о видеофиксации заключения и оформления сделок с недвижимостью.