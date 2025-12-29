Путин утвердил закон о сотрудничестве операторов связи в труднодоступных районах

Операторы, обслуживающие не менее двух третей регионов России, согласно закону, будут обязаны предоставлять услуги связи на указанных территориях. Нововведения предполагают, что отдельному оператору не нужно будет устанавливать свою инфраструктуру: достаточно будет, чтобы это сделал один из них, после чего остальные смогут подключиться.