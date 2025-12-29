Путин утвердил закон о сотрудничестве операторов связи в труднодоступных районах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий телеком-операторов совместно использовать инфраструктуру связи в малонаселенных пунктах и на автомобильных дорогах общего пользования. Это следует из соответствующего документа.
Закон предполагает создание перечня территорий для совместного использования средств связи, который утвердят Минцифры и Минтранс. В список войдут населенные пункты, где проживают менее 1000 человек, а также автодороги федерального значения.
Операторы, обслуживающие не менее двух третей регионов России, согласно закону, будут обязаны предоставлять услуги связи на указанных территориях. Нововведения предполагают, что отдельному оператору не нужно будет устанавливать свою инфраструктуру: достаточно будет, чтобы это сделал один из них, после чего остальные смогут подключиться.
Операторы без собственной инфраструктуры должны будут в течение 30 дней обратиться к компании, имеющей необходимые средства связи на территории, для заключения договора. Владелец инфраструктуры должен будет подписать документ в течение 60 дней после получения обращения.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
3 декабря «Ведомости» писали, что конкретный перечень территорий, где операторы связи будут обязаны оказывать соответствующие услуги, определит Роскомнадзор. Законопроект вносит изменения в закон «О связи» и был принят в первом чтении еще в июне 2023 г. Но тогда положения о шеринге сотовой инфраструктуры вдоль дорог в документе не было.