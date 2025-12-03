Сотовые вышки вдоль дорог и в поселках станут доступными для большой четверки

В законопроекте остается много неопределенных моментов, замечает собеседник «Ведомостей», близкий к Минцифры. К примеру, говорится о том, что оператор обязан предоставить доступ к своей сети «при наличии технической возможности», но эта техническая возможность не определена. В законопроекте определена обязанность операторов, но не сформулированы технические детали шеринга. При этом регулятор может обязать оператора с доминантным покрытием давать доступ другим игрокам в населенном пункте к своей инфраструктуре, даже если это негативно скажется на качестве сети, сетует он.