Сотовые вышки вдоль дорог и в поселках станут доступными для большой четверки

Сотовые вышки вдоль дорог и в поселках станут доступными для большой четверкиВ этих местах мобильные операторы будут обязаны подключаться к инфраструктуре конкурентов на условиях шеринга
Операторы большой четверки – «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 – будут обязаны оказывать услуги сотовой связи вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также в малых населенных пунктах численностью до 1000 человек. Конкретный перечень таких территорий определит Роскомнадзор. Если у компании нет собственного оборудования в каком-то месте, то она будет обязана подключиться к инфраструктуре другого телекомоператора на условиях шеринга.
Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о совместном использовании операторами радиочастотного спектра и средств связи утвердил комитет Госдумы по информполитике 3 декабря 2025 г. Законопроект вносит изменения в закон «О связи» и был принят в первом чтении еще в июне 2023 г. Но тогда положения о шеринге сотовой инфраструктуры вдоль дорог в документе не было.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы заявил, что текущая версия законопроекта, подготовленная ко второму чтению, «весьма сбалансирована». По словам чиновника, в ней реализовано главное требование: на каждой базовой станции (БС) связи в населенных пунктах до 1000 человек всегда будет работать четыре федеральных оператора. Предложения по включению в перечень территорий совместного использования будет формировать Роскомнадзор, а порядок и сроки формирования данного перечня будет устанавливаться правительством Российской Федерации, добавил он.
Перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств вдоль дорог общего пользования будет утверждаться Минцифры по согласованию с Минтрансом, уточнил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»).
Доминирующий оператор будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях, говорил «Ведомостям» представитель Минцифры в июле 2025 г. «Такая мера поможет компаниям не нести дополнительных затрат при решении актуальной задачи покрытия трасс и малочисленных населенных пунктов и сделает связь вдоль дорог, в деревнях и селах доступной для абонентов разных операторов», – говорил он.
В законопроекте остается много неопределенных моментов, замечает собеседник «Ведомостей», близкий к Минцифры. К примеру, говорится о том, что оператор обязан предоставить доступ к своей сети «при наличии технической возможности», но эта техническая возможность не определена. В законопроекте определена обязанность операторов, но не сформулированы технические детали шеринга. При этом регулятор может обязать оператора с доминантным покрытием давать доступ другим игрокам в населенном пункте к своей инфраструктуре, даже если это негативно скажется на качестве сети, сетует он.
Действующая редакция ФЗ «О связи» и так предполагает совместное использование БС операторами, это право компании используют на добровольно-договорной основе с 2014 г. Источник «Ведомостей» в одном из операторов напомнил, что сейчас в населенных пунктах до 1000 жителей инфраструктура строится за счет взносов операторов по госпрограмме устранения цифрового неравенства, и ее шеринг оправдан. Но в тех случаях, когда инфраструктура строится за собственный счет операторов, ее шеринг должен осуществляться только на основании коммерческих договоренностей между операторами, подчеркивает собеседник.
Федеральный проект устранения цифрового неравенства (УЦН) действует с 2014 г. и обязывает обеспечить сотовой связью малые населенные пункты. С начала второго этапа «УЦН 2.0» в 2021 г. качественное мобильное покрытие стандартов 2G и 4G обеспечено уже в 4700 малых населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.
В июне «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры писали о том, что в сентябре 2025 г. операторы должны были обеспечить покрытием LTE 70%, а до 2031 г. – 100% федеральных трасс, но только те участки, которые обеспечены необходимой энергетической инфраструктурой. Строительство инфраструктуры связи вдоль дорог является условием продления разрешений на частоты LTE. По данным Росавтодора на 2024 г., общая протяженность автодорог федерального значения составляла чуть более 66 200 км.
МТС поддержали инициативу по расширению шеринга инфраструктуры на трассы, сообщил представитель оператора. «Возможность совместного использования РЭС (радиоэлектронных средств. – «Ведомости») операторами позволит им быстрее и эффективнее выполнять обязательства в рамках федеральной программы по покрытию связью федеральных автодорог, – пояснил он. – Это создает предпосылки для более быстрого покрытия дорог связью всеми операторами».
По словам представителя сотовой компании, совместное использование инфраструктуры позволяет каждому из операторов, участвующих в программе обеспечения связью автотрасс, сократить капвложения. По оценкам «Телеком биржи», совместное использование инфраструктуры позволит операторам сократить на 40% капитальные затраты.
Закон фактически дублирует другую инициативу – план Минцифры по обеспечению федеральных дорог устойчивой связью стандарта LTE, обратил внимание представитель T2. Собеседник заверил, что телекомкомпания выполняет все цели. Представитель «Билайна» воздержался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «Мегафон».
Операторы уже шерят инфраструктуру в добровольном порядке, замечает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Закон меняет логику с «разрешительной» на «планово-обязывающую», добавляет она. Это означает, что регулятор в лице Роскомнадзора и Минцифры будет определять, где именно операторы обязаны сотрудничать, а не просто разрешать им договариваться.
Кроме того, закон должен упростить для операторов процедуру получения разрешений на строительство и подключение РЭС у профильных ведомств и организаций, например, у ГРЧЦ (подведомственная Роскомнадзору структура), «Россетей», «Росавтодора» или местных властей, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сейчас нередки случаи, когда профильные структуры отказывают или затягивают оформление документов для установки вышек связи, тогда как Минцифры своим административным весом могла бы помогать коммерческим компаниям, полагает эксперт. Таким образом, законопроект должен стандартизировать взаимодействие операторов и регуляторов, подчеркнул он.
Универсальной формулы расчета стоимости услуг шеринга инфраструктуры нет, условия будут определяться на договорном уровне, добавил Кусков. Пассивный шеринг на стандартной полосе в регионах и на трассе может стоить от 15 000 до 100 000 руб. за одну точку размещения, оценивает Биджелова. Активный шеринг рассчитывается сложнее и зависит от трафика, прошедшего через оборудование.
Как пояснил независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко, пассивный шеринг предусматривает совместное использование физической инфраструктуры, не связанной с обработкой сигнала – опоры, системы электропитания и охлаждения. Активный шеринг подразумевает общее пользование оборудованием, обрабатывающим радиосигнал, таким, как БС с общими частотами в режиме MOCN (Multi-Operator Core Network – технология совместного использования мобильных сетей, которая позволяет нескольким операторам использовать одну и ту же инфраструктуру радиодоступа – базовые станции, антенны, спектр). Вероятнее всего, в законопроекте речь идет об активном шеринге, говорит Бойко.
В населенные пункты с населением меньше 1000 человек операторам выходить невыгодно, а строить свою инфраструктуру по отдельности вдоль автодорог нецелесообразно, когда перед всей «большой четверкой» стоит задача покрыть федеральные трассы сотовой связью, рассуждает Кусков. Поэтому разумным решением на фоне проблем с наличием оборудования для БС является намерение объединиться для экономии средств, считает он.
Экономия возникает за счет строительства и обслуживания одной БС вместо нескольких, что уменьшает расходы на сооружение, аренду земли и техническое подключение, пояснила Биджелова. Сэкономленные средства можно будет направить на развитие сети в других местах или на новые технологии. Действительно совместное использование инфраструктуры позволит сократить расходы более чем на 50% каждому из операторов, согласен Кусков. Надо понимать, что зачастую в некоторых местах подключение энергетики стоит гораздо дороже, чем сама покупка базовой станции, приводит пример он.