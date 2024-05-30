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Сотовые компании смогут устанавливать свои вышки у автодорог

Сейчас этому мешает закон, запрещающий размещение любых высоких конструкций рядом с трассами
Анна Устинова
Сейчас башни для сотовой связи вблизи дороги ставить не разрешается / Сергей Мальгавко / ТАСС

Операторам связи разрешат устанавливать башни вблизи автодорог. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 мая сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой и депутатами Госдумы Александром Хинштейном, Евгением Москвичевым и Александром Сидякиным (все от партии «Единая Россия»). Он предусматривает изменения в действующие законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах».

Сейчас антенно-мачтовые сооружения (АМС), обеспечивающие стабильный сигнал, размещать в полосе отвода автомобильных дорог (на территории, непосредственно прилегающей к дорожному покрытию) нельзя. Это не дает возможности операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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