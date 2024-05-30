Сотовые компании смогут устанавливать свои вышки у автодорог

Сотовые компании смогут устанавливать свои вышки у автодорогСейчас этому мешает закон, запрещающий размещение любых высоких конструкций рядом с трассами
Операторам связи разрешат устанавливать башни вблизи автодорог. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 29 мая сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой и депутатами Госдумы Александром Хинштейном, Евгением Москвичевым и Александром Сидякиным (все от партии «Единая Россия»). Он предусматривает изменения в действующие законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах».
Сейчас антенно-мачтовые сооружения (АМС), обеспечивающие стабильный сигнал, размещать в полосе отвода автомобильных дорог (на территории, непосредственно прилегающей к дорожному покрытию) нельзя. Это не дает возможности операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам