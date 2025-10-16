Государство прекратит финансовую поддержку разработчиков базовых станций связи

Государство прекратит финансовую поддержку разработчиков базовых станций связиЭтим компаниям придется вкладываться в производство оборудования самостоятельно
В 2026 г. прекратится господдержка отечественных разработчиков базовых станций (БС) связи, кроме «Иртеи» (50% принадлежит сотовой компании МТС и 50% – фонду «Передовые технологии»). В следующем году эта компания может получить последние 638 млн руб. поддержки из бюджета. Это следует из заключения комитета по IT Госдумы к проекту федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. и пояснений Минцифры.
Бюджетных денег для других отечественных разработчиков БС, среди которых Yadro («КНС групп», входит в «Икс холдинг»), «Булат» (принадлежит «Ростелекому») и «Нацспектр» (блокирующий пакет в котором принадлежит «Ростеху»), не предусмотрено.
Согласно проекту бюджета, «Иртее» планируется выделить 0,6 млрд руб. в 2026 г., подтвердил «Ведомостям» представитель Минцифры. В свою очередь «Иртея» в следующем году вложит собственные средства в объеме, сопоставимом с бюджетными средствами, добавил собеседник. Далее госфинансирование не предполагается и компания планирует реализацию мероприятий ДК (дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г., утвержденную правительством в 2022 г. – «Ведомости») с 2027 по 2030 г. за счет собственных средств, объем которых составит по 0,5 млрд руб. ежегодно, сообщил представитель министерства.
Вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего в декабре 2024 г. отмечал, что в 2023–2024 гг. «Иртея» уже получила из бюджета и от акционеров 3 млрд руб. по этой ДК. Как уточнил представитель «Иртеи», из бюджета компания получила за указанный период 1,133 млрд руб. Всего в период с 2023 по 2026 г. более 5 млрд руб. в компанию вложат сами акционеры, а бюджетное финансирование составит 4,7 млрд руб., говорил он. При этом указанная сумма не включала финансирование самого производства БС по заказу оператора, а оно финансируется отдельно, его размер компании не раскрывали. Плановый объем бюджетного софинансирования на 2025 г. составил 1,95 млрд руб. и компания рассчитывает получить его в полном объеме, добавил представитель «Иртеи». Инвестиции акционеров в этом году он не раскрыл.
23 декабря 2024 г. МТС ввела в эксплуатацию 200 отечественных БС стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц в 37 регионах страны, например на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. До конца 2025 г. МТС собирается поставить на сеть 1000 БС производства «Иртеи». На текущий момент общий объем заказов на 2025 г. – 3165 приемопередающих модуля и 962 цифровых модуля, говорит представитель компании.
С 2026 г. «Иртея» планировала начать массовые поставки оборудования всем операторам, говорил в декабре 2024 г. гендиректор вендора Дмитрий Лаконцев. В 2026–2027 гг. компания рассчитывает выйти на серийное производство 10 000–15 000 БС в год. МТС же к 2030 г. рассчитывает получить от «Иртеи» 20 000 БС.
Проект по созданию базовых станций Yadro предполагает лишь частичное государственное софинансирование на этапе 2023–2025 гг., сообщил представитель компании. Соответствующие меры поддержки были заложены в отраслевую ДК. «Компания получила предусмотренный объем поддержки и, как и планировалось, с 2026 г. продолжает реализацию проекта за счет собственных средств», – добавил представитель Yadro. Собственные инвестиции Yadro в производство базовых станций составят 50–70 млрд руб. в перспективе 5–7 лет, говорил глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков на конференции ЦИПР-2025 в июне. Он пообещал, что до конца этого года операторам, заключившим с Yadro форвардные контракты в 2022 г. («Вымпелком», «Мегафон» и T2), будут поставлены «тысячи базовых станций». Они должны поддерживать технологии GSM и LTE на аппаратной платформе 5G-ready.
«Государственное финансирование разработок оборудования «Булата» проводится по действующим соглашениям с Минпромторгом, и изменений по финансированию в 2026 г. не предусмотрено», – сообщил его представитель, не раскрывая деталей по объемам финансирования. В августе «Булат» сообщал об установке 500 базовых станций собственного производства по проекту «Устранение цифрового неравенства» в стандартах GSM и LTE.
«Нацспектр» занимается созданием БС для выделенных, технологических и специальных сетей связи, пояснил «Ведомостям» представитель «Ростеха». Сейчас госкорпорация прорабатывает с Минцифры актуализацию ДК, в которой «Нацспектр» может стать соисполнителем этого поднаправления. На текущий момент «Нацспектр» в действующую ДК не включен, обратил внимание представитель Минцифры.
Госкорпорация пересмотрела свой подход и делает ставку на «привлечение партнерского финансирования» для разработок и производства оборудования. «Предприятия, входящие в периметр «Ростеха», будут выступать одним из рынков сбыта «Нацспектра» как в части главного продукта – БС для технологических сетей связи, так и сформированного сервиса по организации защищенных частных сетей (Private LTE/5G)», – сообщил представитель госкорпорации. Финансирование разработчика осуществляется из частных инвестиций, без средств федерального бюджета, подчеркнул он, не раскрывая объемы финансирования.
До недавнего времени в России не было производства собственных базовых станций, а сети мобильной связи строились на иностранном оборудовании, напоминает представитель Минцифры. В конце декабря 2022 г. операторы большой четверки (Tele2, «Вымпелком», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных БС. Общая сумма контрактов составила более 100 млрд руб. с объемом поставки 75 000 БС до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра цифрового развития Дмитрий Ким. По плану Минцифры российское телекомоборудование должно было начать вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.
«Государство помогло разработчикам деньгами на самом сложном первоначальном этапе. А теперь переносит фокус на другие меры поддержки, например на создание гарантированного спроса за счет регуляторных требований», – объясняет независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. По его словам, «вряд ли государству нужны бизнесы, успешность существования которых обеспечивается костылями субсидий».
В то же время такой расклад увеличил риски бизнеса российских производителей оборудования радиодоступа, продолжает Бойко. Без субсидий компаниям придется финансировать НИОКР из собственной прибыли, а это может тормозить технологическое развитие, закреплять отставание от зарубежных конкурентов и в конце концов негативно сказаться на ценах на базовые станции российского производства. Хотя господдержка в некотором смысле не дает возможность полностью переложить расходы на абонентов, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Отсутствие госфинансирования может означать стратегический переход от модели прямых субсидий к созданию рыночных условий для развития отрасли, считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова. В то же время может возрасти финансовая нагрузка на бизнес, вынужденный привлекать дорогие кредиты или реинвестировать всю прибыль в разработки, что ограничивает его операционные возможности, добавляет она. В долгосрочной перспективе это создает угрозу для достижения стратегических целей по созданию отечественной телекоминфраструктуры, поскольку потенциал одной компании ограничен.
Сокращение мер государственной поддержки необходимо для того, чтобы компании – производители базовых станций фокусировались на поиске частных инвестиций, развивая в том числе горизонтальные коммуникации, считает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.