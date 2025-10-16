Государство прекратит финансовую поддержку разработчиков базовых станций связи

Вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего в декабре 2024 г. отмечал, что в 2023–2024 гг. «Иртея» уже получила из бюджета и от акционеров 3 млрд руб. по этой ДК. Как уточнил представитель «Иртеи», из бюджета компания получила за указанный период 1,133 млрд руб. Всего в период с 2023 по 2026 г. более 5 млрд руб. в компанию вложат сами акционеры, а бюджетное финансирование составит 4,7 млрд руб., говорил он. При этом указанная сумма не включала финансирование самого производства БС по заказу оператора, а оно финансируется отдельно, его размер компании не раскрывали. Плановый объем бюджетного софинансирования на 2025 г. составил 1,95 млрд руб. и компания рассчитывает получить его в полном объеме, добавил представитель «Иртеи». Инвестиции акционеров в этом году он не раскрыл.