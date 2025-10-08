Минцифры предложило передать допдоходы бюджета на новые спутники связи и ТВ

Минцифры предложило передать допдоходы бюджета на новые спутники связи и ТВТогда общее финансирование проекта за четыре года может превысить 170 млрд рублей
Минцифры рассматривает возможность распределения дополнительных доходов бюджета в 2025 г., а также в 2026–2028 гг. на функционирование геостационарных спутников связи и ТВ-вещания. Об этом заявил министр Максут Шадаев 7 октября на заседании IT-комитета Госдумы, где обсуждали проект трехлетнего бюджета на 2026 г. и 2027–2028 гг. Согласно его презентации, в 2025 г. на эти цели планируется направить 44,4 млрд руб., а в 2026–2028 гг. – 126,9 млрд руб. В случае получения дополнительных доходов бюджета деньги на эти цели будут выделены сверх запланированных.
Шадаев уточнил, что «дополнительные источники» предусмотрены для того, чтобы профинансировать строительство тех аппаратов, которые будут находиться на геостационарных орбитах. Допдоходы будут получены за счет 3%-ного сбора за интернет-рекламу, от увеличения отчислений операторов связи с 1,2 до 2% и коммерциализации инфраструктуры «Госуслуг», пояснил Шадаев в ходе выступления. Всего в 2025 г. было собрано 54 млрд руб. дополнительных средств, а в период с 2026 по 2028 г. ожидается еще 237,5 млрд руб.
Госкорпорация «Роскосмос» в мае 2024 г. заявляла о том, что произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в стратегии развития отрасли связи до 2035 г., невозможно из-за отсутствия финансирования, писали «Ведомости». Чтобы спутники появились на орбите, нужен заказ на них со стороны операторов спутниковой связи. Обслуживанием спутниковых группировок на геостационарной орбите (ГСО) в России занимаются госкомпания ГПКС (ФГУП «Космическая связь») и частная «Газпром космические системы» (ГКС).
К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы, говорил тогда «Ведомостям» директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров. Он пояснял, что из шести аппаратов (их производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». – «Ведомости») заказаны только два: один – со стороны ГКС, второй – со стороны ГПКС.
Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко, выступая на конференции Satcomrus 2 октября, заявил, что на шесть спутников «Экспресс» (спутники ГПКС) в 2025–2030 гг. планируют предусмотреть в бюджете 115 млрд руб., из которых 96 млрд руб. – на создание аппаратов, 19 млрд руб. – на страхование запусков и первого года работы на орбите. Всего до 2030 г. ГПКС должна заменить восемь спутников, срок службы которых на орбите заканчивается в ближайшие годы.
Два спутника – «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АТ3» – ГПКС создает на собственные средства, даты их запуска – 2026 и 2029 гг. соответственно. Их стоимость, по словам Угнивенко, составляет 30 млрд руб. Еще четыре спутника («Экспресс-АМУ6», АМУ51, АМУ52, «Экспресс-40») по планам должны запустить в 2029 г., два (АТ4 и АМУ8) – в 2030 г.
С учетом того что срок создания аппаратов составляет четыре года, конкурс на создание четырех спутников ГПКС должна объявить до конца этого года.
В бюджете этого года, а также в проекте бюджета на 2026–2028 гг. деньги на спутники «Экспресс» не заложены, писал ранее РБК. В проекте предусмотрены лишь средства на создание низкоорбитальной группировки компании «Бюро 1440», а также на спутники «Экспресс-РВ» для оказания услуг в Арктике. Тогда же представитель Минцифры сообщал изданию, что источник финансирования для создания шести спутников серии «Экспресс» «уже определен».
С учетом указанной на Satcomrus необходимости финансирования из бюджета шести спутников ГПКС в дополнение к двум аппаратам, которые строятся за счет собственных доходов компании, предусмотренные суммы достаточны, говорит акционер «Ка-интернета» (оператор спутниковой связи) Сергей Пехтерев. Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник отметил, что на мировом рынке стоимость тяжелого космического аппарата составляет около 200 млн евро. Таким образом, на дополнительные доходы бюджета в 2025 г. и плановые в 2026–2028 гг. в размере 171,3 млрд руб. можно заказать восемь таких спутников (по курсу ЦБ на 7 октября 1 евро составляет 96,83 руб.), подсчитал он.
Финансирование в размере 44,4 млрд руб. в 2025 г. и 126,9 млрд руб. в 2026–2028 гг. – это существенные вливания и сигнал о концентрации внимания на ГСО, согласен гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев. Он добавил, что раньше государство выделяло десятки миллиардов рублей в год на спутниковые группировки на негеостационарной орбите (НГСО), но по суммарному объему финансирования в ближайшие годы ГСО-программы выглядят приоритетнее и получают большие суммы.
Бюджетные средства очень пригодятся для сохранения численности российской национальной геостационарной группировки, считает Коник. На протяжении многих лет ГПКС заказывала спутники за собственные средства, а государство финансировало ракеты и пусковые услуги, отмечает он. Хотя были исключения: космические аппараты «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» были оплачены бюджетными средствами по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в РФ», добавил эксперт.
Но теперь европейские поставщики полезных нагрузок для спутников и элементов для них ушли с российского рынка, продолжает Коник. По его словам, основной отечественный производитель спутников – «Решетнев» – вынужден создавать их полностью из отечественных компонентов, что получается дольше и дороже. Нужно принимать во внимание и уровень инфляции, замечает Пехтерев. Это будет влиять на то, удастся ли импортозаместить все компоненты полезной нагрузки на спутниках либо придется закупать недостающие части за рубежом.
Важно и учитывать сроки – к примеру, создание «Экспресс-АМУ4» уже идет с отставанием от первоначального графика почти в год, обращает внимание Пехтерев. С учетом того что «Решетнев» в новых условиях строит один спутник 4–5 лет, для восполнения группировки и защиты орбитальных позиций ГПКС, возможно, придется заказать несколько спутников за рубежом, например у китайских производителей, допустил Коник.