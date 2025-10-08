Минцифры предложило передать допдоходы бюджета на новые спутники связи и ТВ

Шадаев уточнил, что «дополнительные источники» предусмотрены для того, чтобы профинансировать строительство тех аппаратов, которые будут находиться на геостационарных орбитах. Допдоходы будут получены за счет 3%-ного сбора за интернет-рекламу, от увеличения отчислений операторов связи с 1,2 до 2% и коммерциализации инфраструктуры «Госуслуг», пояснил Шадаев в ходе выступления. Всего в 2025 г. было собрано 54 млрд руб. дополнительных средств, а в период с 2026 по 2028 г. ожидается еще 237,5 млрд руб.