От «Молнии» до Starlink: спутниковая отрасль в цифрах и графиках

Лидер рынка – SpaceX Илона Маска – является частной компанией и потому не раскрывает публично свои финансовые данные. В декабре 2024 г. она была оценена в $350 млрд, став самым дорогим стартапом в мире. Причем на Starlink приходится 65% этой оценки, а на сегмент запусков ракет – остальные 35%. По данным профильного портала Payload, выручка SpaceX в 2024 г. увеличилась на 50% и составила $13,1 млрд. Starlink принес $8,2 млрд выручки (+95% за год), число пользователей выросло с 2,3 до 4,6 млн человек (+100%). Всего сервис доступен в 118 странах с совокупным населением 2,8 млрд человек. Ракетный бизнес принес SpaceX порядка $4,2 млрд в 2024 г. (+20% за год). Компания планировала осуществить около 130 запусков в прошлом году – более половины всех запусков ракет в мире. Ключевым активом компании по-прежнему остается ракета Falcon 9, которая выполнила более 400 успешных полетов.