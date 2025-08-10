От «Молнии» до Starlink: спутниковая отрасль в цифрах и графиках

От «Молнии» до Starlink: спутниковая отрасль в цифрах и графиках65 лет назад на орбиту был выведен первый коммуникационный спутник
12 августа 1960 г. на орбиту был запущен первый коммуникационный спутник «Эхо-1» – пассивный рефлектор, созданный для исследований космической радиосвязи. В его задачи входила ретрансляция сигнала между двумя станциями, находящимися на Земле. Сегодня на орбите вращается порядка 11 000–12 000 спутников, многие из которых являются частью группировок, решающих коммерческие задачи – от дистанционного зондирования до связи и навигации. Хотя государства по-прежнему остаются важными заказчиками в космической отрасли, все больший спрос обеспечивает частный сектор. О том, что происходит со спутниковой отраслью сегодня, – в материале «Ведомостей».
Развитие спутниковых технологий в СССР
В СССР разработка спутников связи началась в 1961 г. под руководством главного конструктора Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) Сергея Королева. До этого он руководил созданием первого в мире космического спутника «ПС-1» («Простейший Спутник-1»), запущенного 4 октября 1957 г. Успешному пуску предшествовали два неудачных летом 1964 г. Разработанный советскими конструкторами спутник связи стал самым большим и мощным в мире на тот момент.
23 апреля 1965 г. состоялся запуск на орбиту первого советского спутника-ретранслятора «Молния-1». Всего двумя неделями ранее, 6 апреля, на геостационарную орбиту Земли был выведен первый спутник связи Intelsat-1 Early Bird («Ранняя пташка») американской телекоммуникационной корпорации COMSAT. «Молния-1» проработал 14 лет и стал первым представителем новой спутниковой платформы.
Успешное выведение первого спутника «Молния–1» на высокоэллиптическую орбиту позволило обеспечить канал дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком продолжительностью до девяти часов. В частности, на Дальнем Востоке по телевидению были показаны в прямом эфире демонстрация 1 мая и парад по случаю 20-летия Победы, а в Москве – морской парад Тихоокеанского флота во Владивостоке.
Благодаря «Молнии» стало возможным осуществление цветного телевещания. Осенью 1967 г. начала работу телевизионная сеть «Орбита», которая позволила транслировать передачи из Москвы на всю территорию СССР и увеличить телеаудиторию сразу на 20 млн человек. Помимо спутников она включала также наземную сеть из 20 12-метровых спутниковых тарелок, построенных в разных регионах страны.
В 1976 г. на орбиту был выведен первый спутник «Экран», предназначавшийся для обеспечения телевещания в районах Сибири и Дальнего Востока. К концу 1980-х в СССР было уже почти 5000 приемных станций этой системы, что позволило практически полностью решить вопрос с доступностью ТВ в стране.
Сколько сегодня спутников на орбите
Оценки количества действующих спутников в профильных источниках существенно различаются, но отражают общую тенденцию – число аппаратов в последние несколько лет растет взрывными темпами. При этом не менее половины от их общего числа принадлежат Илон Маску и его SpaceX, разворачивающей глобальную систему спутников Starlink для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету. Например, Управление по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA) оценивает количество аппаратов на околоземной орбите в 13 624 (в это число входят не только спутники), из них 7419 приходится на Starlink (54,5%).
По данным профильного портала Orbiting now на 9 июля, на орбите 13 045 спутников, 7098 из них – низкоорбитальные, использующиеся в том числе для обеспечения широкополосного доступа к интернету. По оценкам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, по состоянию на 9 июля на орбите находилось 12 052 активных спутника. 7751 из них (64,3%) – это аппараты Starlink. Всего на околоземной орбите, по его данным, насчитывается 30 073 объекта, включая неработающие спутники, космический мусор и ступени ракет.
В самой SpaceX при этом отмечали, что, по данным на 24 февраля, всего ими было выведено на орбиту 7946 спутников Starlink, из них 6751 аппарат находится в активном состоянии, один был сломан, а остальные выведены с орбиты или находятся в процессе вывода.
Большинство спутников на орбите принадлежат США и относятся к частному сектору. Это следует из данных некоммерческой организации «Союз неравнодушных ученых» (UCS) по состоянию на май 2023 г. (более свежие оценки организация не приводила). Тогда на орбите находилось 7560 спутников, 68,6% из них – американские. Доля коммерческих аппаратов составляла 80,4%.
При этом подавляющее большинство всех спутников на орбите занимаются обеспечением связи. Так, по состоянию на весну 2023 г., на орбите было 7500 спутников, из них 5000 (66,7%) обслуживали связь, писали тогда эксперты McKinsey. Еще 1000 активных спутников использовались для наблюдения Земли, а остальные 1500 – для различных исследований и выполнения других задач.
Общая численность низкоорбитальных спутников связи к 2030 г. должна превысить 72 000, сообщали в конце 2024 г. аналитики J’son & Partners. Свыше половины (42 000) из них будут приходиться на Starlink, 12 000 и 13 000 – на китайские группировки Genesat и Guo Wang, 648 – на британские OneWeb. В это число входят также 272 аппарата спутниковой группировки «Рассвет», которую создает «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Согласно паспорту федерального проекта, к 2030 г. планируется создать и запустить 383 спутника (из них 91 заменяемый), писал «Коммерсантъ».
По последним данным американской Ассоциации спутниковой индустрии (SIA), в 2024 г. были осуществлены рекордные 259 космических пусков (224 из них – коммерческие), в результате которых на орбиту были выведены 2695 коммерческих спутников (+20% по сравнению с 2022 г.). Всего на конец 2024 г. на орбите находились 11 539 активных коммерческих спутников, их число с 2020 г. выросло в 3,3 раза. В текущем году произошло уже 153 орбитальных пуска с космодромов по всему миру, следует из данных Orbiting now на 9 июля.
Рынок спутниковой связи
Хотя государства по-прежнему остаются важными заказчиками в космической отрасли, все больший спрос показывает частный сектор. Этому поспособствовал переход на новое поколение ракет-носителей и связанное с этим снижение стоимости вывода полезного груза на орбиту с $65 000 до $1500 за килограмм. Объем мировой космической экономики к 2035 г. составит $1,8 трлн по сравнению с $630 млрд в 2023 г., среднегодовой рост – 9%, сообщалось в прошлогоднем совместном отчете Всемирного экономического форума и McKinsey. 60% этого роста, опережающего в несколько раз прогнозируемые темпы увеличения мирового ВВП, обеспечит спрос со стороны пяти секторов экономики:
логистика и транспорт;
продукты питания и напитки;
оборонная промышленность;
розничная торговля потребительскими товарами;
цифровые коммуникации.
В американской Асcоциации спутниковой индустрии указывали, что совокупная выручка компаний космической отрасли по итогам 2024 г. составила $415 млрд (рост на 4% к 2023 г.), причем на долю спутникового сегмента приходится $293 млрд.
Аналитики Global Market Insight оценивают мировой рынок спутниковой связи в 2024 г. в $23,1 млрд. В последующие годы он будет расти, как ожидается, в среднем на 12,3% ежегодно и достигнет $71,5 млрд через десять лет. Рынок спутниковой связи, по их оценкам, смещается в сторону создания мультиорбитальных сетей, объединяющих спутниковые группировки на низкой, средней и геостационарной орбитах. Это позволяет обеспечить более гибкое и надежное подключение, в том числе для государственных и оборонных нужд.
Лидер рынка – SpaceX Илона Маска – является частной компанией и потому не раскрывает публично свои финансовые данные. В декабре 2024 г. она была оценена в $350 млрд, став самым дорогим стартапом в мире. Причем на Starlink приходится 65% этой оценки, а на сегмент запусков ракет – остальные 35%. По данным профильного портала Payload, выручка SpaceX в 2024 г. увеличилась на 50% и составила $13,1 млрд. Starlink принес $8,2 млрд выручки (+95% за год), число пользователей выросло с 2,3 до 4,6 млн человек (+100%). Всего сервис доступен в 118 странах с совокупным населением 2,8 млрд человек. Ракетный бизнес принес SpaceX порядка $4,2 млрд в 2024 г. (+20% за год). Компания планировала осуществить около 130 запусков в прошлом году – более половины всех запусков ракет в мире. Ключевым активом компании по-прежнему остается ракета Falcon 9, которая выполнила более 400 успешных полетов.
Как писал Forbes, одним из крупнейших заказчиков космических запусков SpaceX остается правительство США, а Пентагон и NASA «зависят» от ее возможностей. В 2024 г. компания Илона Маска заключила контракт на сумму $733,5 млн на выполнение девяти миссий по обеспечению национальной безопасности в течение следующих двух лет для Агентства космического развития и Национального разведывательного управления. Конкурентным преимуществом SpaceX, помимо растущего влияния Маска в Вашингтоне, издание также называло ее контроль за всей цепочкой поставок – от производства ракет до предоставления услуг по запуску и эксплуатации спутников.
Спутниковый рынок в России
Как сообщала на заседании Госдумы в ноябре 2024 г. статс-секретарь – заместитель генерального директора «Роскосмоса» Ольга Вилкова, российская орбитальная группировка насчитывает 290 спутников, причем 180 из них были произведены компаниями, которые не относятся к периметру «Роскосмоса». 5 ноября, отмечала она, одновременно было запущено 53 аппарата с космодрома Восточный, 49 из них были произведены частными компаниями и университетами. В конце декабря занимавший тогда пост главы госкорпорации Юрий Борисов говорил, что группировка составляет порядка 288 аппаратов, за весь 2024 г. «Роскосмос» запустил 99 спутников. В результате, по его словам, Россия занимает третье место по динамике создания национальной космической группировки.
Согласно данным сайта «Роскосмоса», госкорпорация является оператором пяти орбитальных группировок:
ГЛОНАСС – предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения пользователей на земле, в воде, в небе и в космосе, 24 аппарата
«Гонец-Д1М» – предназначена для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи абонентам, 12 аппаратов
МКСР «Луч» – предназначена для информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники, три аппарата
Группировка дистанционного зондирования Земли, пять аппаратов
Система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ – совместный проект СССР, США, Канады и Франции, предназначена для поддержки поисково-спасательных операций
В число новых нацпроектов на ближашую шестилетку вошел проект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», в материалах правительства значившийся под грифом «для служебного пользования». В январе 2025 г. Борисов рассказал, что орбитальная группировка РФ в соответствии с этим проектом к 2030 г. должна составить порядка 650 государственных спутников, без учета частных. Всего нацпроект, отмечал глава «Роскосмоса», включает пять федеральных проектов:
«Сфера» – комплексное развитие космических информационных технологий;
«Космическое партнерство» – работа с частными космическими компаниями;
«Производство» – переход на конвейерный выпуск аппаратов;
«Метан» – создание нового поколения многоразовых средств выведения на экологически чистых компонентах;
«Научно-образовательные спутники» – подготовка специалистов и научно-образовательных малых космических аппаратов.
16 апреля президент РФ Владимир Путин провел закрытое совещание по развитию космической отрасли, на котором глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о работе над новым нацпроектом. Глава государства призвал определить понятные источники финансирования российской космической программы, ее ближайшие и долгосрочные цели, а также инвестиционные ориентиры для технологических компаний.
Путин также подчеркнул, что вместе с бизнесом до 2030 г. нужно сформировать индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Поэтому в рамках нацпроекта надо обеспечить поддержку вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний. В том числе предстоит разработать технологии, которые позволят снизить стоимость космических запусков.