Космическая гонка: кто и когда удерживал лидерство на орбите

Космическая гонка: кто и когда удерживал лидерство на орбитеИстория покорения внеземного пространства в графиках
12 апреля в России отмечается День космонавтики – в эту дату в 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим орбитальный полет вокруг Земли. Как страны продолжают осваивать космос спустя 64 года, – в инфографике «Ведомостей».
Сейчас на орбите вращаются порядка 11 000-12 000 спутников, многие из них являются частью многоспутниковых группировок, занимающихся различными коммерческими задачами – от дистанционного зондирования до связи и навигации. Хотя государства по-прежнему остаются важными заказчиками в космической отрасли, все больший спрос обеспечивает частный сектор. Ключевым игроком на рынке является американская SpaceX Илона Маска, которая разворачивает глобальную систему спутников Starlink для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету. По оценке компании на февраль 2024 г., на орбите находится 6751 активный аппарат.
Данные Управления по вопросам космического пространства ООН показывают, что число объектов, запускаемых в космос Россией (в первую очередь спутников), последовательно снижалось с конца 80-х, достигнув минимального с 60-х значений в 2016 г. Тренд резко изменился в последние несколько лет – по итогам прошлого года РФ запустила в космос почти 100 аппаратов. Всего российская орбитальная группировка насчитывает 290 спутников, отмечали осенью в «Роскосмосе», причем 180 из них были произведены компаниями, которые не относятся к периметру госкорпорации. Тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в конце декабря говорил, что Россия по итогам 2024 г. заняла третье место по динамике создания национальной космической группировки.
В советский период Россия удерживала уверенное лидерство по числу космических запусков, следует из данных американского Центра стратегических и международных исследований. После падения во второй половине 90-х РФ еще в течение 15 лет удавалось опережать другие страны по числу пусков, но с 2016 г. вперед вырвались США и Китай. Если в 2000 г. на Россию приходилось почти 53% всех пусков, то в 2024 г. этот показатель снизился до 6,5%. Доли США и Китая выросли с 40 и 7,1% до 54,75 и 25,9% соответственно.
В США основное число пусков приходится на тяжелые ракеты-носители с многоразовой первой ступенью Falcon 9 (SpaceX). Всего за десять лет число ежегодных запусков этих ракет выросло почти в 17 раз и составило 134 в прошлом году. Китай в свою очередь развивает ракеты семейства «Чанчжэн», хотя число пусков достигло пика в 2022 г.
США при этом тратят на освоение космоса больше, чем остальные космические державы вместе взятые. Всего в прошлом году государства направили на это направление порядка $135 млрд – на 10% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Novaspace.
Если по числу пусков лидировали преимущественно СССР и Россия, то больше всего людей в космос почти всегда отправляли США, а в последние годы этот разрыв стал увеличиваться из-за роста частных компаний и космического туризма.
В США за всю историю было в 2,6 раза больше профессиональных космонавтов, чем у России, но проводили в среднем американцы в космосе в 3,2 раза меньше советских и российских коллег.
Рекордсменами по общей продолжительности пребывания в космосе стали российские космонавты Олег Кононенко (больше 1110 дней), Геннадий Падалка (878) и Юрий Маленченко (827). Рекорд же по длительности одного полета установил Валерий Поляков, проведя на станции «Мир» в 1994-1995 гг. 437 суток и 18 часов.
В истории советской и российской космонавтики было всего пять женщин, совершивших семь полетов общей продолжительностью 525 дней. В США же было 56 женщин-космонавтов, совершивших 133 полета длительностью свыше 6400 дней. При этом американки в среднем проводят на орбите почти в 1,7 раза больше времени, чем их коллеги-мужчины.
Чуть более половины всех отечественных космонавтов, побывавших на орбите, выходили в открытый космос. Первым человеком в мире, сделавшим это, стал 18 марта 1965 г. советский космонавт Алексей Леонов. Он провел вне корабля 16 минут. Российский космонавт Анатолий Соловьев совершил за все время рекордные 16 выходов в открытый космос общей продолжительностью 78 часов 46 минут. А Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров пребывали за бортом МКС рекордные для России 8 часов 12 минут.
Сейчас на орбите находятся 13 космонавтов, из них десять – на МКС. 8 апреля к станции пристыковался «Союз МС-27» с новым международным экипажем, в который вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким. На станции также находятся россияне Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Кирилл Песков, американцы Дональд Петитт, Энн Макклейн, Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши. Еще три человека находятся на борту Китайской модульной космической станции – Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.
МКC, введенная в эксплуатацию в 1998 г., по-прежнему остается главным сооружением человека на орбите. В ее строительстве приняли участие космические агентства России, США, ЕС, Японии и Канады, и за все время на ней побывали более 280 человек. В июле 2022 г. Борисов докладывал президенту России Владимиру Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции (РОС). Правительство РФ в апреле 2023 г. одобрило продление участия России в МКС до 2028 г. включительно. В октябре Борисов пояснял, что участие страны в проекте после 2028 г. определят по состоянию станции. В прошлом году «Роскосмос» утвердил график создания РОС, ее развертывание планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 г.