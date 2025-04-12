Космическая гонка: кто и когда удерживал лидерство на орбите

МКC, введенная в эксплуатацию в 1998 г., по-прежнему остается главным сооружением человека на орбите. В ее строительстве приняли участие космические агентства России, США, ЕС, Японии и Канады, и за все время на ней побывали более 280 человек. В июле 2022 г. Борисов докладывал президенту России Владимиру Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции (РОС). Правительство РФ в апреле 2023 г. одобрило продление участия России в МКС до 2028 г. включительно. В октябре Борисов пояснял, что участие страны в проекте после 2028 г. определят по состоянию станции. В прошлом году «Роскосмос» утвердил график создания РОС, ее развертывание планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 г.