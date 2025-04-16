Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли

В 2023 г. обсуждалась необходимость разработки нацпроекта в сфере космической деятельности, отметил президент. Он должен охватить разные направления – от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. Путин напомнил, что на недавней встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым обсуждал нацпроект. На этой встрече они договорились, что он будет утвержден в ближайшее время, чтобы при подготовке федерального бюджета на 2026 г. обеспечить финансирование. На совещании Баканов должен был рассказать о том, как идет работа над нацпроектом. Президент РАН Геннадий Красников же должен рассказать о том, какие научные направления нужно включить в нацпроект.