Владимир Путин провел совещание по развитию космической отраслиПрезидент обсудил, каким должен быть нацпроект в сфере космоса
Президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли. Оно прошло в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. Совещание проходило в закрытом режиме, в открытом было только выступление президента. Путин подчеркнул, что совещание посвящено развитию космической отрасли на долгосрочную перспективу. Обращение же к такой теме – «особая ответственность перед первопроходцами космоса», отметил он. Путин напомнил, что 12 апреля отмечался День космонавтики, а первый полет в космос Юрия Гагарина объединяет «все поколения наших граждан».
Президент поздравил с прошедшим праздником ветеранов отрасли, космонавтов, военнослужащих Военно-космических сил России, поблагодарил за работу работников космических компаний, сотрудников научных организаций и МГТУ им. Баумана. Путин напомнил, что конструктор Сергей Королев был выпускником университета, здесь он сконструировал модель электромоторного самолета в качестве дипломной работы. «А потом, как известно, три десятилетия спустя вместе с командой единомышленников обеспечил первенство нашей страны в космосе», – сказал Путин. По его словам, планы России в космосе должны соответствовать «историческому статусу нашей страны как передовой космической державы».
В 2023 г. обсуждалась необходимость разработки нацпроекта в сфере космической деятельности, отметил президент. Он должен охватить разные направления – от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. Путин напомнил, что на недавней встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым обсуждал нацпроект. На этой встрече они договорились, что он будет утвержден в ближайшее время, чтобы при подготовке федерального бюджета на 2026 г. обеспечить финансирование. На совещании Баканов должен был рассказать о том, как идет работа над нацпроектом. Президент РАН Геннадий Красников же должен рассказать о том, какие научные направления нужно включить в нацпроект.
Президент сказал, что надо определить понятные источники финансирования российской космической программы, поскольку от того, что Россия сделает в космосе в ближайшие годы, будет зависеть развитие страны на десятилетия вперед. «Полученные научные знания, технологии должны обязательно конвертироваться в передовые разработки для достижения национальных целей, освоения Арктики, наращивания обороноспособности страны», – сказал он.
Путин обозначил ряд вопросов, на которые надо обратить внимание. По его словам, нацпроект должен сформулировать ближайшие и долгосрочные цели космической программы России, что позволит поставить задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров. Кроме того, нужно указать инвестиционные ориентиры для технологических компаний. Вместе с бизнесом до 2030 г. нужно сформировать индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных, сказал президент, а для этого должны быть собственные конкурентоспособные решения. Поэтому в рамках нацпроекта надо обеспечить поддержку вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний. В том числе предстоит разработать технологии, которые позволят снизить стоимость космических запусков.
Также президент сказал и о развитии ядерной космической энергетики, в частности, о создании электрореактивных двигателей и других систем, необходимых для автономной работы на космических объектах. Он отметил, что это кажется «задачами будущего», хотя по этому направлению работают все космические державы. Путин предложил обсудить на совещании параметры работы по созданию «космического буксира», транспортно-энергетического модуля на базе ядерной энергодвигательной установки. Сейчас это реализуется при участии «Роскосмоса», «Росатома» и Курчатовского института. Также президент подчеркнул важность фундаментальных исследований дальнего космоса.
Разработки могут стать вкладом в международные программы, и Россия готова сотрудничать с другими космическими державами в этой сфере.
До совещания президент посетил новый кампус МГТУ им. Баумана. Ему показали новое студенческое общежитие и столовую. С 2021 по 2024 г. в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» было построено 170 000 кв. м площадей для университета – 12 новых и два отреставрированных корпуса. В частности, построили комплекс общежитий и конгресс-центр. Также был открыт «Дворец технологий» в здании Фанагорийских казарм, отреставрированном памятнике архитектуры XVIII в.
Путин осмотрел в университете выставку и пообщался со студентами МГТУ им. Баумана. На встрече речь зашла и про бизнесмена Илона Маска. Президент сказал, что «такие люди нечасто появляются в человеческих популяциях – заряженные на какие-то новые идеи». По его мнению, такие идеи, как полет на Марс, сейчас могут казаться невероятными, но через какое-то время могут реализоваться. Также Путин отметил, что сотрудничество с США в космосе продолжается, а с Европой – нет, хотя на европейских космических объектах продолжает работать российское оборудование.