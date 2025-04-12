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В России работают 115 связанных с космосом предприятий

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В периметре «Роскосмос» находятся 115 предприятий в 20 регионах России, сообщили в госкорпорации.

«Сегодня в периметре Роскосмоса работают 115 предприятий в 20 регионах России. Количество занятых в отрасли – более 165 000 человек», – говорится в сообщении.

Производственная мощность таких предприятий составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». По данным «Роскосмоса», сейчас это 139 безаварийных пусков ракет подряд. 

Все ракеты в России стартуют с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Плесецк». Госкорпорация напомнила о подготовке модификации «Ангары», первый пуск которой планируется с космодрома Восточный в 2027-2028 гг.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата приурочена к первому полету человека в космос – в 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный полет вокруг Земли. 

Президент РФ Владимир Путин поздравил 12 апреля работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики и заявил, что эта сфера должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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