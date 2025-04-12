В России работают 115 связанных с космосом предприятий
В периметре «Роскосмос» находятся 115 предприятий в 20 регионах России, сообщили в госкорпорации.
«Сегодня в периметре Роскосмоса работают 115 предприятий в 20 регионах России. Количество занятых в отрасли – более 165 000 человек», – говорится в сообщении.
Производственная мощность таких предприятий составляет до 30 ракет-носителей, а с 2018 г. продолжается «серия безаварийных пусков». По данным «Роскосмоса», сейчас это 139 безаварийных пусков ракет подряд.
Все ракеты в России стартуют с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Плесецк». Госкорпорация напомнила о подготовке модификации «Ангары», первый пуск которой планируется с космодрома Восточный в 2027-2028 гг.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата приурочена к первому полету человека в космос – в 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный полет вокруг Земли.
Президент РФ Владимир Путин поздравил 12 апреля работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики и заявил, что эта сфера должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики.