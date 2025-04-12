Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики и заявил, что эта сфера должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что первый полет человека в космос, который 12 апреля 1961 г. совершил Юрий Гагарин, «навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества». Россия гордится плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы, отмечается в поздравлении.
Сейчас ракетно-космический комплекс решает сложные задачи, идет реализация важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением спецоперации, добавил Путин.
Отрасль, подчеркнул президент, является сферой «высочайшей глобальной конкуренции» и для достижения национальных целей развития необходимо двигаться вперед и «совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями».
«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», – резюмировал глава государства.