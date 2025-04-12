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Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики и заявил, что эта сфера должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что первый полет человека в космос, который 12 апреля 1961 г. совершил Юрий Гагарин, «навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества». Россия гордится плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы, отмечается в поздравлении.

Сейчас ракетно-космический комплекс решает сложные задачи, идет реализация важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением спецоперации, добавил Путин. 

Отрасль, подчеркнул президент, является сферой «высочайшей глобальной конкуренции» и для достижения национальных целей развития необходимо двигаться вперед и «совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями».

«Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России», – резюмировал глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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