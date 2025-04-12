Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли

Путин отметил, что первый полет человека в космос, который 12 апреля 1961 г. совершил Юрий Гагарин, «навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества». Россия гордится плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов, которые стояли у истоков национальной космической программы, отмечается в поздравлении.