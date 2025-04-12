Мантуров: спутниковая группировка России насчитывает более 200 аппаратов
Россия наращивает собственную орбитальную спутниковую группировку – сейчас в ней свыше 200 космических аппаратов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая перед концертом в честь Дня космонавтики.
«Наша страна последовательно наращивает собственную орбитальную спутниковую группировку. Сейчас в ней свыше 200 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения. Они обеспечивают навигацию, связь, интернет, мониторинг погоды и дистанционное зондирование Земли», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мантуров добавил, что для ускоренного увеличения группировки «Роскосмос» развивает партнерство с пулом частных компаний. Кроме того, отдельные работы ведутся по снижению стоимости пусков за счет создания многоразовых средств выведения аппаратов.
«Роскосмос» сообщил 12 апреля, что ему подведомственны 115 предприятий в 20 регионах России, а количество занятых в отрасли – более 165 000 человек. Также было совершено уже 139 безаварийных пусков ракет подряд.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата приурочена к первому полету человека в космос – в 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный полет вокруг Земли.