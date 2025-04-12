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Мантуров: спутниковая группировка России насчитывает более 200 аппаратов

Ведомости

Россия наращивает собственную орбитальную спутниковую группировку – сейчас в ней свыше 200 космических аппаратов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая перед концертом в честь Дня космонавтики.

«Наша страна последовательно наращивает собственную орбитальную спутниковую группировку. Сейчас в ней свыше 200 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения. Они обеспечивают навигацию, связь, интернет, мониторинг погоды и дистанционное зондирование Земли», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Мантуров добавил, что для ускоренного увеличения группировки «Роскосмос» развивает партнерство с пулом частных компаний. Кроме того, отдельные работы ведутся по снижению стоимости пусков за счет создания многоразовых средств выведения аппаратов.

18 марта гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что «Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии.

«Роскосмос» сообщил 12 апреля, что ему подведомственны 115 предприятий в 20 регионах России, а количество занятых в отрасли – более 165 000 человек. Также было совершено уже 139 безаварийных пусков ракет подряд.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата приурочена к первому полету человека в космос – в 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный полет вокруг Земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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