Минцифры предлагает регионам субсидировать обеспечение автодорог сотовой связью

Министерство цифрового развития обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям. Это может помочь решить вопрос с обеспечением автотрасс сотовой связью и позволит операторам не переплачивать при подключении базовых станций (БС). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.