Минцифры предлагает регионам субсидировать обеспечение автодорог сотовой связью

Минцифры предлагает регионам субсидировать обеспечение автодорог сотовой связьюКлючевая проблема – высокие расходы на присоединение базовых станций к электросетям
Министерство цифрового развития обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям. Это может помочь решить вопрос с обеспечением автотрасс сотовой связью и позволит операторам не переплачивать при подключении базовых станций (БС). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры, не уточнив, о каких именно регионах идет речь.
Покрытие этих затрат за счет субсидий из региональных бюджетов может способствовать развитию инфраструктуры связи, поддержал инициативу Минцифры представитель «Россетей».
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам