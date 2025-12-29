Газета
Общество

Путин подписал закон об отказе от исполнения постановлений иностранных судов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает отказ Москвы от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН. Это следует из соответствующего документа.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О судебной системе РФ».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой Россия откажется от исполнения решений иностранных судов 10 ноября.

16 декабря соответствующий проект приняла Госдума, а 19 декабря его одобрил Совет Федерации.

Новости СМИ2
