Правительство одобрило проект об отказе от исполнения решений иностранных судов

Правительство одобрило проект об отказе от исполнения решений иностранных судовВ их число входит Международный уголовный суд
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 10 ноября инициативу, согласно которой Россия откажется от исполнения решений иностранных судов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к комиссии.
Проектом предлагается законодательно закрепить защиту юрисдикционного суверенитета России от решений, принятых иностранными судами. Отмечается, что Москва также не будет исполнять решения международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре РФ или резолюции Совбеза ООН.
Проект предполагает внесение изменений в закон «О судебной системе РФ».
Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев рассказал «Ведомостям», что в случае принятия соответствующей инициативы российская сторона будет вправе не исполнять решения иностранных судов. По его словам, это будет применимо, например, к приговорам Международного уголовного суда (МУС).
«Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС», – добавил Груздев.
Управляющий партнер ЮК «Альтависта», адвокат Владимир Воронин считает, что в инициативе можно увидеть создание правового барьера. По его словам, с одной стороны, это усиливает суверенитет национальной правовой системы и защищает российские компании, а также граждан от внешнего давления.
С другой стороны – для людей, не доверяющих правосудию в РФ, инициатива полностью блокирует последние легальные каналы для обжалования – обращение в непризнанные РФ международные инстанции, добавил Воронин.
Инициатива скорее направлена на защиту высшего руководства страны в рамках внешнеполитических реалий, уверен партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы», адвокат Артем Яблоков. По его мнению, при введении инициативы важно обратить внимание и на то, чтобы такая норма не явилась основанием для злоупотребления для граждан, которые, например, совершили преступления за границей и прибыли в Россию с целью скрыться от суда.
Партнер КА «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев рассказал «Ведомостям», что указанные изменения призваны заблокировать возможные решения каких-либо трибуналов, которые могут быть созданы иностранными государствами, или, например, МУСа. Такие решения и так бы не были исполнены на территории РФ, поскольку не будут признаны страной, добавил он.
Управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский назвал формулировку законопроекта расплывчатой. Если это означает любой иностранный суд, действующий на основании своей национальной юрисдикции, то фактически блокируется весь механизм правовой помощи по уголовным делам, пояснил он.
Кроме того, по мнению Гребельского, с политической точки зрения инициатива является неким ответом на попытки использования международных судебных институтов против России. Но достижение этой цели более целесообразно через точечные механизмы, а не через тотальный запрет, отметил он.
17 марта 2023 г. МУС выдал ордер на арест российского президента. В Кремле назвали решение суда ничтожным и подчеркнули, что оно не имеет для России юридической силы.