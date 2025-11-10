Правительство одобрило проект об отказе от исполнения решений иностранных судов

Инициатива скорее направлена на защиту высшего руководства страны в рамках внешнеполитических реалий, уверен партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы», адвокат Артем Яблоков. По его мнению, при введении инициативы важно обратить внимание и на то, чтобы такая норма не явилась основанием для злоупотребления для граждан, которые, например, совершили преступления за границей и прибыли в Россию с целью скрыться от суда.