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Медведев: альтернативу МУС можно создать в рамках БРИКС

Ведомости

Проработка концепции создания международно-правового органа, альтернативного Международному уголовному суду (МУС), возможна на межрегиональном уровне – например, в рамках БРИКС. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета, Медведев указал, что новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее желание стран объединения «неукоснительно следовать принципам Устава ООН». В частности, речь о принципах иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела стран, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции, уточнил зампред Совбеза.

В этом же материале Медведев заявил об абсолютной несостоятельности МУС в выполнении главной задачи органа – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству.

Россия не является участником Римского статута и не признает МУС. В марте 2023 г. Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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