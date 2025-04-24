Медведев: альтернативу МУС можно создать в рамках БРИКС
Проработка концепции создания международно-правового органа, альтернативного Международному уголовному суду (МУС), возможна на межрегиональном уровне – например, в рамках БРИКС. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета, Медведев указал, что новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее желание стран объединения «неукоснительно следовать принципам Устава ООН». В частности, речь о принципах иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела стран, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции, уточнил зампред Совбеза.
В этом же материале Медведев заявил об абсолютной несостоятельности МУС в выполнении главной задачи органа – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству.
Россия не является участником Римского статута и не признает МУС. В марте 2023 г. Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.