Медведев: альтернативу МУС можно создать в рамках БРИКС

В своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета, Медведев указал, что новый судебный орган БРИКС мог бы подтвердить общее желание стран объединения «неукоснительно следовать принципам Устава ООН». В частности, речь о принципах иммунитета глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрета вмешательства во внутренние дела стран, в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции, уточнил зампред Совбеза.