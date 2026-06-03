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Губернатор Филимонов назвал две больших проблемы России и русского народа

Ведомости

Одна из главных проблем – алкоголизм в России – является результатом действия «бывших партнеров» страны. С таким заявлением выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» в рамках ПМЭФа.

«Конечно, первая проблема – это депопуляция, это вымирание русского народа. Вторая большая проблема – это алкоголизация», – сказал он.

По его мнению, «алкогольный геноцид» против русского народа и России «в безусловно подтвержденном, многократно доказанном, не теоретически, а практическом ключе» управляется зарубежными бывшими партнерами России.

С весны прошлого года в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. В будние дни спиртное продают с 12:00 до 14:00, по выходным и праздничным дням – с 08:00 до 23:00. Для ресторанов временные ограничения не применяются. Частичный «сухой закон» в регионе был установлен по требованию Филимонова. В начале 2026 г. он отчитался, что за период запрета в Вологодской области закрылись или перепрофилировались все 610 алкомаркетов.

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