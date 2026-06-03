Губернатор Филимонов назвал две больших проблемы России и русского народа

С весны прошлого года в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. В будние дни спиртное продают с 12:00 до 14:00, по выходным и праздничным дням – с 08:00 до 23:00. Для ресторанов временные ограничения не применяются. Частичный «сухой закон» в регионе был установлен по требованию Филимонова. В начале 2026 г. он отчитался, что за период запрета в Вологодской области закрылись или перепрофилировались все 610 алкомаркетов.