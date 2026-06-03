Рябков озвучил сценарии, при которых Россия может использовать ядерное оружие
Россия может применить ядерное оружие в рамках наихудших сценариев при посягательствах на территориальную целостность страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Он также подчеркнул, что все ситуации, которые допускают использование ядерного оружия, указаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
30 мая российское посольство в Осло заявило, что Москва даст военно-технический ответ на действия Норвегии, которые создают угрозу национальной безопасности РФ. Речь шла о сотрудничестве Осло и Парижа по ядерному сдерживанию, обмене разведданными и планах разместить ударные вооружения на севере страны. 27 мая Норвегия официально объявила о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию.
В марте 2025 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 г. Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность.