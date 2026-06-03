Рябков озвучил сценарии, при которых Россия может использовать ядерное оружие

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).