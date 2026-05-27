Премьер Норвегии объявил о присоединении страны к «ядерному зонтику» Франции

В Москве последовательно критикуют эту инициативу. В марте 2025 г. в МИД РФ заявили, что амбиции Парижа предоставить ЕС «ядерный зонтик» не приведут к укреплению безопасности. В 2025 г. постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал возможное размещение французского ядерного оружия в других странах Европы «опасным шагом». Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин заявил «Ведомостям», что размещение французских ядерных сил на территории Германии возможно в случае ухода американцев из Европы и вывода ими своего ядерного оружия.