LKOH5 019+0,2%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,99+0,05%
Премьер Норвегии объявил о присоединении страны к «ядерному зонтику» Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре официально объявил о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию, сообщает Reuters.

«Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России», – приводит агентство слова Стёре.

Днем 27 мая он вылетел в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам премьера, ядерное оружие не будет размещено на территории Норвегии в мирное время.

В марте 2025 г. Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 г. Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике, традиционно считалась «атлантистской» страной, ориентированной на США.

В Москве последовательно критикуют эту инициативу. В марте 2025 г. в МИД РФ заявили, что амбиции Парижа предоставить ЕС «ядерный зонтик» не приведут к укреплению безопасности. В 2025 г. постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал возможное размещение французского ядерного оружия в других странах Европы «опасным шагом». Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин заявил «Ведомостям», что размещение французских ядерных сил на территории Германии возможно в случае ухода американцев из Европы и вывода ими своего ядерного оружия.

