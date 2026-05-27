Премьер Норвегии объявил о присоединении страны к «ядерному зонтику» Франции
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре официально объявил о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию, сообщает Reuters.
«Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России», – приводит агентство слова Стёре.
Днем 27 мая он вылетел в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам премьера, ядерное оружие не будет размещено на территории Норвегии в мирное время.
В марте 2025 г. Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 г. Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике, традиционно считалась «атлантистской» страной, ориентированной на США.
В Москве последовательно критикуют эту инициативу. В марте 2025 г. в МИД РФ заявили, что амбиции Парижа предоставить ЕС «ядерный зонтик» не приведут к укреплению безопасности. В 2025 г. постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал возможное размещение французского ядерного оружия в других странах Европы «опасным шагом». Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин заявил «Ведомостям», что размещение французских ядерных сил на территории Германии возможно в случае ухода американцев из Европы и вывода ими своего ядерного оружия.