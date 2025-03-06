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В МИД РФ заявили о ядерном шантаже со стороны Макрона

Ведомости

В выступлении президента Франции Эммануэля Макрона, которое состоялось вечером 5 марта, звучали «нотки ядерного шантажа», говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с высказываниями французского лидера.

В МИДе считают, что речь Макрона показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза (ЕС), предоставив ему «ядерный зонтик». В заявлении подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. В МИДе заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.

В сообщении предполагается, что своей речью лидер Франции пытался задать тональность предстоящему саммиту ЕС, который будет посвящен украинскому кризису. В МИДе посчитали выступление Макрона агрессивным и антироссийским.

Отмечается, что российская сторона всегда была открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине, но французский президент предпочел тактику публичной риторики.

В МИДе подчеркнули, что Макрон убеждает своих граждан в надвигающейся угрозе со стороны России, но в действительности РФ никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах. Тем временем высказывания Макрона, по сути, действительно являются угрозой в адрес России, говорится в сообщении.

Отмечается также, что речь Макрона была наполнена темой гарантий безопасности для Украины, но не было сказано ничего о тех же гарантиях для России. В сообщении указано, что нынешний украинский кризис образовался именно из-за постоянных угроз России со стороны Запада, в частности из-за расширения НАТО и стремления превратить Украину в «антироссийский плацдарм».

Речь Макрона окончательно «сбросила маски» и показала, что Франция возглавляет «партию войны», заключили в сообщении.

Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он.

Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 марта заявил, что выступление Макрона было «чрезвычайно конфронтационно». По мнению Пескова, из речи Макрона можно сделать вывод, что Франция думает о продолжении военных действий, а не о мирном урегулировании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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