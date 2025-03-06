В МИД РФ заявили о ядерном шантаже со стороны Макрона

В МИДе подчеркнули, что Макрон убеждает своих граждан в надвигающейся угрозе со стороны России, но в действительности РФ никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах. Тем временем высказывания Макрона, по сути, действительно являются угрозой в адрес России, говорится в сообщении.