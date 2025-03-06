В МИД РФ заявили о ядерном шантаже со стороны Макрона
В выступлении президента Франции Эммануэля Макрона, которое состоялось вечером 5 марта, звучали «нотки ядерного шантажа», говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с высказываниями французского лидера.
В МИДе считают, что речь Макрона показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза (ЕС), предоставив ему «ядерный зонтик». В заявлении подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. В МИДе заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.
В сообщении предполагается, что своей речью лидер Франции пытался задать тональность предстоящему саммиту ЕС, который будет посвящен украинскому кризису. В МИДе посчитали выступление Макрона агрессивным и антироссийским.
Отмечается, что российская сторона всегда была открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине, но французский президент предпочел тактику публичной риторики.
В МИДе подчеркнули, что Макрон убеждает своих граждан в надвигающейся угрозе со стороны России, но в действительности РФ никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах. Тем временем высказывания Макрона, по сути, действительно являются угрозой в адрес России, говорится в сообщении.
Отмечается также, что речь Макрона была наполнена темой гарантий безопасности для Украины, но не было сказано ничего о тех же гарантиях для России. В сообщении указано, что нынешний украинский кризис образовался именно из-за постоянных угроз России со стороны Запада, в частности из-за расширения НАТО и стремления превратить Украину в «антироссийский плацдарм».
Речь Макрона окончательно «сбросила маски» и показала, что Франция возглавляет «партию войны», заключили в сообщении.
Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он.
Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 марта заявил, что выступление Макрона было «чрезвычайно конфронтационно». По мнению Пескова, из речи Макрона можно сделать вывод, что Франция думает о продолжении военных действий, а не о мирном урегулировании.