Ульянов: Франция может разместить свое ядерное оружие в других странах Европы

В МИД РФ считают, что речь Макрона показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза, предоставив ему «ядерный зонтик». В заявлении ведомства подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. В МИДе заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.