Ульянов: Франция может разместить свое ядерное оружие в других странах Европы
Франция может разместить свой ядерный арсенал в других странах Европы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Россия-24».
Он отметил, что Франция не имеет права передавать ядерное вооружение, так как это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. «Разместить – да, это возможно», – сказал Ульянов.
В то же время представитель России подчеркнул, что не видит в этом необходимости, «особенно в ситуации, когда существует ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов, а американское ядерное оружие размещено в шести европейских государствах, включая Германию». Президент США Дональд Трамп не планирует выводить ядерное вооружение из Европы, напомнил Ульянов.
5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации. По его словам, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он.
Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».
В МИД РФ считают, что речь Макрона показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза, предоставив ему «ядерный зонтик». В заявлении ведомства подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. В МИДе заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.