Россия пригрозила Норвегии ответом из-за военных планов
Москва даст военно-технический ответ на действия Норвегии, которые создают угрозу национальной безопасности РФ. В российском посольстве в Осло заявили, что речь идет о сотрудничестве Осло и Парижа по ядерному сдерживанию, обмене разведданными и планах разместить ударные вооружения на севере страны, передает «РИА Новости».
«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России», – рассказали дипломаты.
Власти Норвегии 27 мая официально объявили о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию.
По мнению заместителя директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павла Анисимова, учения Cold Response 2026 свидетельствуют о превращении Арктики из периферии в один из главных фронтов мировой конкуренции. Для России северное направление перестает быть второстепенным. Здесь пересекаются интересы Северного флота, НАТО, Канады и США, и здесь же отрабатываются реальные сценарии противоборства.
В марте 2025 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 г. Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике, традиционно считалась «атлантистской» страной, ориентированной на США.