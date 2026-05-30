Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%BISVP11,62+0,96%KUZB0,027-0,73%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Главная / Политика /

Россия пригрозила Норвегии ответом из-за военных планов

Ведомости

Москва даст военно-технический ответ на действия Норвегии, которые создают угрозу национальной безопасности РФ. В российском посольстве в Осло заявили, что речь идет о сотрудничестве Осло и Парижа по ядерному сдерживанию, обмене разведданными и планах разместить ударные вооружения на севере страны, передает «РИА Новости».

«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России», – рассказали дипломаты.

Власти Норвегии 27 мая официально объявили о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию.

С 9 по 19 марта на севере Норвегии прошли крупнейшие в этом году военные учения Cold Response 2026, в которых участвовало около 30 000 военнослужащих из 14 стран НАТО.
По мнению заместителя директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павла Анисимова, учения Cold Response 2026 свидетельствуют о превращении Арктики из периферии в один из главных фронтов мировой конкуренции. Для России северное направление перестает быть второстепенным. Здесь пересекаются интересы Северного флота, НАТО, Канады и США, и здесь же отрабатываются реальные сценарии противоборства. 

В марте 2025 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 г. Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике, традиционно считалась «атлантистской» страной, ориентированной на США.

В Москве последовательно критикуют эту инициативу. В 2025 г. постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал возможное размещение французского ядерного оружия в других странах Европы опасным шагом. В апреле 2026 г. МИД России пообещал незамедлительную реакцию на действия НАТО в Арктике.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь