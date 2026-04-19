Главная / Политика /

МИД России пообещал незамедлительную реакцию на действия НАТО в Арктике

Ведомости

Россия не будет медлить с ответом на вызовы НАТО в Арктике, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

По словам дипломата, у Москвы есть все средства и достаточно возможностей, чтобы своевременно и должным образом отвечать на любые угрозы со стороны альянса, направленные против безопасности и интересов страны.

В феврале телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря верховного командования НАТО в Европе Мартина О’Доннелла сообщал, что силы НАТО начали планирование операции «Арктический страж» возле Гренландии. По словам О’Доннелла, она «еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере». Он не раскрыл подробностей операции.

С 9 по 19 марта на севере Норвегии прошли крупнейшие в этом году военные учения Cold Response 2026, в которых участвовало около 30 000 военнослужащих из 14 стран НАТО. По мнению заместителя директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павла Анисимова, учения Cold Response 2026 свидетельствуют о превращении Арктики из периферии в один из главных фронтов мировой конкуренции. Для России северное направление перестает быть второстепенным. Здесь пересекаются интересы Северного флота, НАТО, Канады и США, и здесь же отрабатываются реальные сценарии противоборства.

