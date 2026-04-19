МИД России пообещал незамедлительную реакцию на действия НАТО в Арктике

С 9 по 19 марта на севере Норвегии прошли крупнейшие в этом году военные учения Cold Response 2026, в которых участвовало около 30 000 военнослужащих из 14 стран НАТО. По мнению заместителя директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павла Анисимова, учения Cold Response 2026 свидетельствуют о превращении Арктики из периферии в один из главных фронтов мировой конкуренции. Для России северное направление перестает быть второстепенным. Здесь пересекаются интересы Северного флота, НАТО, Канады и США, и здесь же отрабатываются реальные сценарии противоборства.