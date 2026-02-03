НАТО готовит оборонную миссию в Арктике

1 / 14

Внимание мировой общественности с начала года приковано к Гренландии: американский президент Дональд Трамп вновь заговорил о вхождении острова в состав США. Эта же тема стала главной во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января стало известно, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает принцип уважения суверенитета Дании над территорией, а Вашингтон не будет вводить пошлины против европейских союзников. О том, чем примечательна Гренландия, – в галерее «Ведомостей». / Evgeniy Maloletka / AP Photo