Главная / Политика /

НАТО готовит оборонную миссию в Арктике

Ведомости

Силы НАТО начали планирование операции «Арктический страж» возле Гренландии. Об этом сообщил телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря Верховного командования НАТО в Европе Мартина О’Доннелла.

«Началась подготовка к усиленной операции НАТО по наблюдению за Арктикой под названием “Арктический страж”», – сказал полковник.

По словам О’Доннелла, она «еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и Крайнем Севере». Он не раскрыл подробности операции.

RTBF отметил, что разведывательная операция проводится на фоне эскалации вокруг Гренландии. Миссия является частью ряда вариантов, рассматриваемых НАТО для укрепления безопасности в Арктике, аналогичных мерам, уже действующим в Балтийском море или на восточном фланге альянса. 

Под ледяным щитом: как выглядит и чем примечательна Гренландия
Внимание мировой общественности с начала года приковано к Гренландии: американский президент Дональд Трамп вновь заговорил о вхождении острова в состав США. Эта же тема стала главной во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января стало известно, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает принцип уважения суверенитета Дании над территорией, а Вашингтон не будет вводить пошлины против европейских союзников. О том, чем примечательна Гренландия, – в галерее «Ведомостей».
Внимание мировой общественности с начала года приковано к Гренландии: американский президент Дональд Трамп вновь заговорил о вхождении острова в состав США. Эта же тема стала главной во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января стало известно, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает принцип уважения суверенитета Дании над территорией, а Вашингтон не будет вводить пошлины против европейских союзников. О том, чем примечательна Гренландия, – в галерее «Ведомостей». / Evgeniy Maloletka / AP Photo

Президент США Дональд Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию в 2026 г. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договорится с НАТО по вопросу острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах широкой автономии и вместе с ней считается членом НАТО.

