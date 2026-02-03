НАТО готовит оборонную миссию в Арктике
Силы НАТО начали планирование операции «Арктический страж» возле Гренландии. Об этом сообщил телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря Верховного командования НАТО в Европе Мартина О’Доннелла.
«Началась подготовка к усиленной операции НАТО по наблюдению за Арктикой под названием “Арктический страж”», – сказал полковник.
По словам О’Доннелла, она «еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и Крайнем Севере». Он не раскрыл подробности операции.
RTBF отметил, что разведывательная операция проводится на фоне эскалации вокруг Гренландии. Миссия является частью ряда вариантов, рассматриваемых НАТО для укрепления безопасности в Арктике, аналогичных мерам, уже действующим в Балтийском море или на восточном фланге альянса.
Президент США Дональд Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию в 2026 г. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договорится с НАТО по вопросу острова.
Гренландия входит в состав Дании на правах широкой автономии и вместе с ней считается членом НАТО.