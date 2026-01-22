Axios: сделка по Гренландии не отменяет суверенитета Дании

Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос о том, кто будет контролировать Гренландию, «не поднимался» на встрече. Отмечается, что план включает в себя обновление «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 г. между США и Данией, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны», если НАТО сочтет это необходимым. Собеседники издания сообщили, что в него также включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, а также дополнительной работе по вопросам сырья.