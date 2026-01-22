Axios: сделка по Гренландии не отменяет суверенитета Дании
Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.
Отмечается, что после встречи с Рютте, где глава НАТО изложил предложенную структуру, Трамп заявил, что не будет выполнять свою угрозу ввести пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.
Журналисты спросили американского лидера, войдет ли Гренландия в состав США. Трамп уклонился от ответа, назвав сделку «долгосрочной», «бесконечной» и «на всю жизнь».
Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос о том, кто будет контролировать Гренландию, «не поднимался» на встрече. Отмечается, что план включает в себя обновление «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 г. между США и Данией, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны», если НАТО сочтет это необходимым. Собеседники издания сообщили, что в него также включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, а также дополнительной работе по вопросам сырья.
Кроме того, инициатива включает положения о размещении «Золотого купола» в Гренландии и о противодействии «злонамеренному внешнему влиянию» со стороны России и Китая.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. Глава Белого дома уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».