Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: сделка по Гренландии не отменяет суверенитета Дании

Ведомости

Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

Отмечается, что после встречи с Рютте, где глава НАТО изложил предложенную структуру, Трамп заявил, что не будет выполнять свою угрозу ввести пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.

Журналисты спросили американского лидера, войдет ли Гренландия в состав США. Трамп уклонился от ответа, назвав сделку «долгосрочной», «бесконечной» и «на всю жизнь».

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и Гренландию

Политика / Международные отношения

Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос о том, кто будет контролировать Гренландию, «не поднимался» на встрече. Отмечается, что план включает в себя обновление «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 г. между США и Данией, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны», если НАТО сочтет это необходимым. Собеседники издания сообщили, что в него также включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, а также дополнительной работе по вопросам сырья.

Кроме того, инициатива включает положения о размещении «Золотого купола» в Гренландии и о противодействии «злонамеренному внешнему влиянию» со стороны России и Китая.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. Глава Белого дома уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте