Более 60% родителей в России ограничивают времяпрепровождение детей в гаджетах

Он также поделился, что родители являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей до 6 лет. Дети в возрасте до 4 лет, по словам Федорова, смотрят контент строго в присутствии взрослых. Поле 7 лет дети чаще могут искать что-либо для просмотра самостоятельно, но контролируются родителями.