Более 60% родителей в России ограничивают времяпрепровождение детей в гаджетах
Время, в течение которого дети используют гаджеты, контролируют 63% родителей в России, сообщил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Он также поделился, что родители являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей до 6 лет. Дети в возрасте до 4 лет, по словам Федорова, смотрят контент строго в присутствии взрослых. Поле 7 лет дети чаще могут искать что-либо для просмотра самостоятельно, но контролируются родителями.
В апреле ВЦИОМ сообщал, что 83% россиян скорее поддержали бы ограничение показа детям нежелательного контента и информации, которая «затягивает» их. Скорее не поддержали бы этого 13% респондентов, 4% затруднились дать ответ. При этом идею требовать подтверждения возраста перед использованием социальных сетей скорее поддержали бы также 83% респондентов.
В октябре 2025 г. МВД России отмечало, что количество детей и подростков, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев, выросло на 120% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Киберполиция назвала такие результате тревожным сигналом. По данным управления, мошенники научились похищать «значительные средства», воздействуя на детей.