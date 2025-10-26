Число пострадавших от кибермошенников детей выросло на 120%

В ведомстве также опубликовали рекомендации по созданию безопасной онлайн-среды для ребенка. В частности, МВД советует родителям оформить для ребенка отдельную карту с ограниченным лимитом. Так будет проще контролировать расходы и избежать неожиданных списаний. Кроме того, несовершеннолетним не следует переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды. Детям необходимо объяснить, что даже «игровые бонусы» или «подарки» могут оказаться ловушкой мошенников, подчеркнули в управлении.