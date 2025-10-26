Число пострадавших от кибермошенников детей выросло на 120%Злоумышленники манипулируют ими для хищения средств, предупредили в МВД
Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, увеличилось на 120%. Такие данные приводит Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Киберполиция называет такие результате тревожным сигналом. По данным управления, мошенники научились похищать «значительные средства», воздействуя на детей.
«В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу. Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи», – говорится в сообщении.
В ведомстве также опубликовали рекомендации по созданию безопасной онлайн-среды для ребенка. В частности, МВД советует родителям оформить для ребенка отдельную карту с ограниченным лимитом. Так будет проще контролировать расходы и избежать неожиданных списаний. Кроме того, несовершеннолетним не следует переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды. Детям необходимо объяснить, что даже «игровые бонусы» или «подарки» могут оказаться ловушкой мошенников, подчеркнули в управлении.
Ранее стало известно, что всего за период с января по август 2025 г. с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) было совершено 471 500 преступлений. Больше половины из них – 51,1% – составило мошенничество.