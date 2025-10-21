В МВД рассказали о самых частых ошибках детей при встрече с мошенниками в сети
Доверие незнакомцам, разглашение личных данных, вера в «легкие деньги» и сокрытие аккаунтов от родителей – самые частые ошибки детей, которые облегчают работу кибермошенникам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Часто дети не осознают, что аккаунт в социальной сети – это ключ к их личности. Они считают, что в интернете «все свои», но под видом друзей часто скрываются мошенники и вербовщики, рассказали в УБК МВД. Веря в «легкие деньги», дети попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.
Кроме того, они часто боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях, с которыми столкнулись в сети. УБК МВД считает, что дети умеют пользоваться гаджетами, однако не могут защищать себя в сети. Задача взрослых – научить своего ребенка цифровой гигиене, а не ругать его за ошибки.
Родители часто пренебрегают инструментами цифрового контроля, безопасностью платежных средств, подключая банковскую карту к приложениям. Они не следят за онлайн-покупками ребенка, тогда как мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких хищений.
21 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что детские онлайн-платформы требуют усиленного контроля, поскольку из-за открытости и слабых механизмов модерации они стали удобной средой для злоумышленников. По его словам, изначально детские игры создавались как безопасное пространство для творчества и общения, но теперь стали инструментом преступников.