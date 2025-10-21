В МВД рассказали о самых частых ошибках детей при встрече с мошенниками в сети

Кроме того, они часто боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях, с которыми столкнулись в сети. УБК МВД считает, что дети умеют пользоваться гаджетами, однако не могут защищать себя в сети. Задача взрослых – научить своего ребенка цифровой гигиене, а не ругать его за ошибки.