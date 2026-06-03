В «Авито» объяснили откладывание IPO низким спросом

По его словам, за последние годы компания значительно укрепила свои позиции и сейчас гораздо лучше подготовлена к размещению, чем несколько лет назад. «Компания существует 19 лет, у нас 72 млн клиентов, хорошие финансовые показатели. За три года мы выросли в три раза, кратно сократили долг, его уровень сейчас очень низкий. Нам кажется, что мы гораздо более готовы к IPO в 2026 г., чем были готовы в 2023 г.», – отметил Пивень (цитата по «Интерфаксу»).