В «Авито» объяснили откладывание IPO низким спросом
Сервис объявлений «Авито» фундаментально готов к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), но пока не планирует выходить на биржу из-за недостаточной емкости российского фондового рынка. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил управляющий партнер по поддержке бизнеса компании Сергей Пивень.
По его словам, за последние годы компания значительно укрепила свои позиции и сейчас гораздо лучше подготовлена к размещению, чем несколько лет назад. «Компания существует 19 лет, у нас 72 млн клиентов, хорошие финансовые показатели. За три года мы выросли в три раза, кратно сократили долг, его уровень сейчас очень низкий. Нам кажется, что мы гораздо более готовы к IPO в 2026 г., чем были готовы в 2023 г.», – отметил Пивень (цитата по «Интерфаксу»).
Он подчеркнул, что принципиальное решение о превращении «Авито» в публичную компанию уже принято. Однако текущая ситуация на рынке не позволяет провести размещение в желаемом объеме.
По словам топ-менеджера, объем потенциального IPO «Авито» значительно превышает весь объем размещений, состоявшихся на российском рынке в 2025 г. «Неоднократно говорили, что в 2025 г. было три IPO. Тот объем IPO, который был бы интересен для нас, кратно превышает весь объем 2025 г. на всем рынке. Поэтому идем не спеша», – заявил он.
3 июня руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе ПМЭФ сообщил, что ЦБ РФ рассчитывает на увеличение числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г.
Замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что среди кандидатов на выход на IPO находятся 20 российских компаний.
В апреле акционер «Авито» Иван Таврин заявил, что основным препятствием для выхода российских частных компаний на биржу остается нехватка частного капитала. Для роста рынка публичных размещений (IPO) необходимы системные меры по развитию частного капитала. «В стране очень много компаний, которые готовы к росту. И прежде всего частных компаний. Но в отсутствие частного капитала и в отсутствие как такового капитала IPO им делать это просто рано», – сказал он.