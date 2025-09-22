«Авито» может построить собственный датацентр

«Авито» может построить собственный датацентрЭксперты оценивают инвестиции в проект в 7-16 млрд рублей
«Авито» планирует построить первый собственный центр обработки данных (ЦОД). Для этого компания уже приобрела земельный участок в Московской области. Сейчас «Авито» обсуждает с потенциальными подрядчиками строительство датацентра мощностью 5 МВт с возможностью расширения до 20 МВт, окончательных договоренностей пока нет. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании.
Представитель «Авито» подтвердил «Ведомостям», что у компании есть намерения по строительству собственного ЦОДа. «Окончательное решение еще не принято, – подтвердил он. – Другим вариантом может быть опция расширения партнерских отношений с внешними провайдерами услуг».
В рамках подготовки к строительству собственного ЦОДа «Авито» в конце июля проводило тендер по выполнению комплекса работ по оформлению недропользования и изысканиям источника водоснабжения из подземных вод, говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. В марте на площадке «Ростендер» «Авито» также опубликовала тендер на оказание услуг по разработке рабочей документации «СКС ЦОД Авито» и проведение строительно-монтажных работ. Результаты закупки на портале не опубликованы.
Сейчас у «Авито» есть арендованные датацентры, отказываться от них компания не планирует, так как это экономически выгодно для бизнеса, подчеркивает собеседник газеты, знакомый с планами компании. В 2016 г. «Авито» объявила о переносе ИТ-инфраструктуры своих сервисов в Россию. «С января 2016 г. все серверное оборудование “Авито” полностью введено в коммерческую эксплуатацию в дата-центре DataSpace1 в Москве», – говорилось в заявлении компании. Но сейчас «Авито» с DataSpace1 не работает и не пользуется вычислительными мощностями их ЦОДа, рассказал собеседник. У каких компаний «Авито» сейчас арендует мощности, он не уточнил. Представитель компании отказался комментировать вопрос о подрядчиках.
Сейчас дополнительные мощности требуются «Авито» для запуска новых продуктов и сервисов, связанных с применением технологий ИИ, отметил источник, знакомый с планами компании. Если решение о строительстве подтвердится, то ЦОД будет использоваться только для собственных нужд «Авито», сдавать мощности в аренду компания не планирует, добавил он.
На развитие собственных ИИ-решений у «Авито» большие планы. Еще в марте компания объявила о новой стратегии, в рамках которой планировала инвестировать около 12 млрд руб. в разработки в этой области и получить от этого 21 млрд руб. выручки. В частности, компания планировала разрабатывать семейство собственных генеративных моделей и готовила к открытию новые образовательные программы с вузами для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). В августе компания объявила о дополнительных инвестициях в размере 1 млрд руб. в работу нового отдела исследований и разработок (R&D) в сфере ИИ.
Сколько зарабатывала «Авито»
Сейчас крупные ИТ-компании стремятся строить собственные ЦОДы, а не арендовать мощности, объясняют «Ведомостям» опрошенные эксперты. В связи с дефицитом предложения арендовать мощности в коммерческих ЦОДах достаточно сложно, объясняет президент ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Для расширения мощностей компаниям приходится заранее делать оплаченный резерв, иначе масштабирование сегодня невозможно, поясняет он.
«Арендуя мощности, ИТ-компания не может гарантировать свое развитие. Выход – только строить собственный ЦОД», – говорит Дорофеев. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что в арендных ЦОДах характеристики примерно одинаковые, а если компании нужно нестандартное решение, то затраты на переделку инфраструктуры становятся сопоставимы с инвестициями в собственный проект.
Эксплуатация современных ЦОДов требует большого числа высококвалифицированных специалистов, которых на рынке не хватает, говорит представитель сети датацентров 3data. «С точки зрения экономики целесообразнее арендовать мощности у коммерческих датацентров, но из-за дефицита свободных стоек на практике компании часто вынуждены строить свои центры», – добавил он.
«Авито» – не первая российская ИТ-компания, которая заявляет о планах по строительству собственного ЦОДа. В мае 2023 г. о планах по строительству собственного датацентра в Московской области объявляла VK, в 2024 г. компания также анонсировала строительство ЦОДа в Санкт-Петербурге. О готовности мощностей к запуску в эксплуатацию компания не заявляла.
Мирин оценивает строительство ЦОДа «Авито» на 20 МВт примерно в $200 млн (около 16 млрд руб.), исходя из обобщенной стоимости $10 за 1 Вт мощности. «Это скорее нижняя граница, итоговая сумма может оказаться выше, – отметил он. – И это без учета стоимости земли. А вычислительное оборудование обычно обходится в десять раз дороже».
Сегодня рынок коммерческих датацентров испытывает острый дефицит свободных ресурсов, особенно это ощущается крупными компаниями, вынужденными ускоренно строить собственные корпоративные ЦОДы, говорит представитель 3data. По его словам, в краткосрочной перспективе такие проекты позволяют компаниям решать задачи расширения и модернизации ИТ-инфраструктуры. По оценке собеседника, инвестиции в проект могут составить 7-10 млрд руб.
«По актуальным данным, коммерческие ЦОДы занимают лишь около четверти российского рынка, тогда как остальные мощности сосредоточены в корпоративных структурах», – говорит он. По оценке BusinesStat, рынок коммерческих ЦОДов в России в 2024 г. вырос на 15,3% до 113,1 млрд руб.