«Авито» может построить собственный датацентр

Сейчас у «Авито» есть арендованные датацентры, отказываться от них компания не планирует, так как это экономически выгодно для бизнеса, подчеркивает собеседник газеты, знакомый с планами компании. В 2016 г. «Авито» объявила о переносе ИТ-инфраструктуры своих сервисов в Россию. «С января 2016 г. все серверное оборудование “Авито” полностью введено в коммерческую эксплуатацию в дата-центре DataSpace1 в Москве», – говорилось в заявлении компании. Но сейчас «Авито» с DataSpace1 не работает и не пользуется вычислительными мощностями их ЦОДа, рассказал собеседник. У каких компаний «Авито» сейчас арендует мощности, он не уточнил. Представитель компании отказался комментировать вопрос о подрядчиках.