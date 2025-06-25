Гознак построит дата-центр на 1500 стоек в Москве в 2026 – начале 2027 года

Государственное АО «Гознак» построит новый центр обработки данных (ЦОД) на 1500 стоек в Москве. Ввести дата-центр в эксплуатацию АО собирается в конце 2026 – начале 2027 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Также Гознак собирается предлагать сервис для внешних задач и уже в этом году инвестирует в инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом (ИИ) 400 млн руб.