Аркадий Трачук: «Банкноты всегда несут смыслы и передают важные символы для страны»

Три года назад Гознак, как и многие другие российские госструктуры, столкнулся с волной западных санкций. Обнаружилось, что использование зарубежных решений при изготовлении денежных знаков стало проблематичным, госкомпании пришлось проводить импортозамещение многих элементов защиты от подделок. Кроме того, потребовались российские аналоги для софта, используемого в банкоматах, необходимо было создавать собственные комплектующие для этого оборудования. Часть этих задач Гознак уже решил, другие технологии еще на стадии подготовки. При этом госкомпании удалось удержаться на зарубежных рынках и продолжить экспорт банкнот и защищенных паспортов.