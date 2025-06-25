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Аркадий Трачук: «Банкноты всегда несут смыслы и передают важные символы для страны»

Генеральный директор Гознака о дизайне банкнот, технологии приема наличных в банкоматах и инвестициях в золото
Екатерина Кинякина
Анна Устинова
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук / Пресс-служба АО «Гознак»

Три года назад Гознак, как и многие другие российские госструктуры, столкнулся с волной западных санкций. Обнаружилось, что использование зарубежных решений при изготовлении денежных знаков стало проблематичным, госкомпании пришлось проводить импортозамещение многих элементов защиты от подделок. Кроме того, потребовались российские аналоги для софта, используемого в банкоматах, необходимо было создавать собственные комплектующие для этого оборудования. Часть этих задач Гознак уже решил, другие технологии еще на стадии подготовки. При этом госкомпании удалось удержаться на зарубежных рынках и продолжить экспорт банкнот и защищенных паспортов.

О том, можно ли уже печатать дензнаки только с помощью своих технологий, когда продолжится обновление российских банкнот, что потребуется для того, чтобы сделать полностью отечественный банкомат, и как удалось справиться с риском дефицита бланков загранпаспортов, в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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