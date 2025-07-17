Аэропорт Норильска обзаведется собственным дата-центром

Аэропорту Норильска нужен модульный ЦОД на 15 стоек, т. е. набор блоков, которые собирают на месте как конструктор, говорится в техзадании. Такой дата-центр должен быть оснащен всеми необходимыми инженерными системами и резервными каналами связи. Также он должен быть оборудован антидроновой защитой. ЦОД должен быть введен в промышленную эксплуатацию в IV квартале 2026 г. Заявки на участие в конкурсе заказчик будет принимать до 25 июля.