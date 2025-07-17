Аэропорт Норильска обзаведется собственным дата-центром

Аэропорт Норильска обзаведется собственным дата-центромСтроительство такого объекта на вечной мерзлоте может стоить вдвое дороже
У аэропорта города Норильска на Таймыре появится собственный центр обработки данных (ЦОД), на который предполагается потратить 255,4 млн руб. Это следует из материалов конкурса на портале госзакупок, размещенных 9 июля.
Аэропорту Норильска нужен модульный ЦОД на 15 стоек, т. е. набор блоков, которые собирают на месте как конструктор, говорится в техзадании. Такой дата-центр должен быть оснащен всеми необходимыми инженерными системами и резервными каналами связи. Также он должен быть оборудован антидроновой защитой. ЦОД должен быть введен в промышленную эксплуатацию в IV квартале 2026 г. Заявки на участие в конкурсе заказчик будет принимать до 25 июля.
«Ведомости» направили запрос в аэропорт Норильска.
Аэропорт является стратегическим объектом, это основная транспортная артерия для связи Норильска с большой землей и в этих условиях организация собственного ЦОДа для аэропорта – это способ управлять рисками, полагает партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев. Все российские аэропорты хранят и обрабатывают данные в собственных ЦОДах и на своей территории и аэропорт Норильска не исключение, отмечает руководитель отдела инженерной инфраструктуры ЦОД «Софтлайн решений» (ГК Softline) Кирилл Сольев. По его оценке, средний региональный аэропорт нуждается в ЦОДе на 10–20 стоек.