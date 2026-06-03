ЦБ ожидает роста числа IPO во втором полугодии 2026 года
Банк России рассчитывает на увеличение числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что рынок может увидеть «достаточно интересное количество компаний».
28 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки ЦБ не приведет к буму первичных публичных размещений акций в России. По ее словам, для размещений существуют барьеры другого рода.
26 апреля генеральный директор «Солид инвестиций» Павел Гоцев заявил, что российский рынок IPO развивается, но еще не достиг показателей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в задачах по росту капитализации к 2030 г. Он обозначил ключевой проблемой недостаточное внимание к интересам инвесторов.
16 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин представил в правительство список компаний с государственным участием, которые должны будут провести IPO.