Минфин внес в кабмин перечень госкомпаний для выхода на IPO

18 февраля заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич сообщил, что федеральным проектом по развитию фондового рынка на 2026 г. предусмотрено порядка 14 IPO государственных компаний. Он указал, что опыт Дом.РФ подталкивает власти продолжать работу по выводу госкомпаний как на первичный рынок размещения, так и на вторичный.