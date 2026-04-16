Минфин внес в кабмин перечень госкомпаний для выхода на IPO
Министерство финансов России подготовило и представило в правительство перечень компаний с государственным участием, которые должны будут провести первичное публичное размещение (IPO) акций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Биржевого форума Мосбиржи.
Силуанов добавил, что соответствующий список будет отрабатываться вместе с государственными организациями.
«Мы заинтересованы, чтобы больше было частного духа в наших госкомпаниях. Соответственно, это заинтересованность в IPO, SPO», – подчеркнул он.
29 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку России разработать и реализовать программу IPO и SPO акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
18 февраля заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич сообщил, что федеральным проектом по развитию фондового рынка на 2026 г. предусмотрено порядка 14 IPO государственных компаний. Он указал, что опыт Дом.РФ подталкивает власти продолжать работу по выводу госкомпаний как на первичный рынок размещения, так и на вторичный.