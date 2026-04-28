Набиуллина рекомендовала не ждать бума IPO после снижении ключевой ставки ЦБ

26 апреля генеральный директор «Солид инвестиций» Павел Гоцев заявил, что российский рынок IPO развивается, но еще не достиг показателей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в задачах по росту капитализации к 2030 г. Он обозначил ключевой проблемой недостаточное внимание к интересам инвесторов. По его данным, в 2022–2026 гг. из новых размещений 19 эмитентов показали отрицательную динамику, тогда как только 11 – положительную.