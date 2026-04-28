Набиуллина рекомендовала не ждать бума IPO после снижении ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки Центральным банком не приведет к буму первичных публичных размещений (IPO) акций в России. Такое мнение выразила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».
«Не нужно кормить себя иллюзиями, что, когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет», – отметила Набиуллина.
По ее словам, для размещений существуют барьеры другого рода.
26 апреля генеральный директор «Солид инвестиций» Павел Гоцев заявил, что российский рынок IPO развивается, но еще не достиг показателей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в задачах по росту капитализации к 2030 г. Он обозначил ключевой проблемой недостаточное внимание к интересам инвесторов. По его данным, в 2022–2026 гг. из новых размещений 19 эмитентов показали отрицательную динамику, тогда как только 11 – положительную.
16 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин представил в правительство список компаний с государственным участием, которые должны будут провести IPO. Соответствующий перечень будет отрабатываться вместе с госорганизациями.