В ВТБ рассказали, когда ждать массового открытия рынка акций

В ВТБ рассказали, когда ждать массового открытия рынка акцийIPO будут точечными историями, пока ЦБ не снизит ставку хотя бы до 12%
Рынок облигаций уже сейчас работает как полноценная альтернатива банковскому кредиту, тогда как рынок акций и первичное публичное размещение (IPO) – инструмент для ограниченного круга подготовленных эмитентов, заявил «Ведомостям» в преддверии форума «Россия зовет» в Нижнем Новгороде член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Сегодня в пайплайне ВТБ находятся 5–10 потенциальных эмитентов в разной степени готовности. При благоприятных условиях часть из них может выйти на рынок. Но массового открытия рынка акций, по мнению Сергейчука, ждать не стоит до тех пор, пока не снизится ключевая ставка и не восстановятся оценочные мультипликаторы.
К концу 2026 г. – началу 2027 г. в ВТБ ожидают «реванша» со стороны банковского финансирования. В соответствии с прогнозом ЦБ к этому периоду ключевая ставка снизится до уровня 12%. При таком уровне ключевой ставки кредитные ставки опускаются примерно до 16% (12% + около 4 п. п.), что сопоставимо с целевым ROIC (показатель рентабельности инвестированного капитала) большинства крупных компаний, отмечает Сергейчук. Это и есть «точка перелома», когда проекты с нормальной промышленной доходностью снова начинают создавать стоимость после обслуживания долга, и инвестактивность расширяется, поясняет он.
2025 год стал рекордным по объему новых выпусков корпоративных облигаций: размещения превысили 9 трлн руб. «Структура спроса тоже изменилась – все большую роль играют компании реального сектора, на них приходится уже свыше 60% новых размещений, то есть бизнес буквально "голосует рублем", перенося значимую часть заимствований на публичный долг», – отметил Сергейчук.
Облигации становятся для заемщиков более гибким и зачастую более дешевым инструментом, и в ближайшие годы их доля в общем корпоративном долге, по оценкам ВТБ, будет расти.
В 2025 г. ВТБ провел три сделки IPO и SPO суммарным объемом около 118 млрд руб. Но рынок акционерного капитала пока остается рынком точечных, тщательно выверенных сделок, а не инструментом массового финансирования резюмировал Сергейчук.
В отличие от долгового, рынок акционерного капитала остается сложным и требует стратегического подхода, считает Сергейчук. Выход на рынок акций – не тактический инструмент привлечения финансирования, а стратегическое решение, которое требует не только серьезной подготовки, но и затрат: внутренней реорганизации, создания или усиления корпоративных функций, выстраивания отношений с инвесторами, пояснил член правления ВТБ.
По словам Сергейчука, компании, которые всерьез рассматривают IPO, начинают готовиться за год, а нередко и за два до фактического выхода. «И это не только про деньги на подготовку – это про принятие новой ответственности перед публичными акционерами, раскрытие информации, регулярную отчетность и диалог с рынком», – добавил он.