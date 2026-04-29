В ВТБ рассказали, когда ждать массового открытия рынка акций

К концу 2026 г. – началу 2027 г. в ВТБ ожидают «реванша» со стороны банковского финансирования. В соответствии с прогнозом ЦБ к этому периоду ключевая ставка снизится до уровня 12%. При таком уровне ключевой ставки кредитные ставки опускаются примерно до 16% (12% + около 4 п. п.), что сопоставимо с целевым ROIC (показатель рентабельности инвестированного капитала) большинства крупных компаний, отмечает Сергейчук. Это и есть «точка перелома», когда проекты с нормальной промышленной доходностью снова начинают создавать стоимость после обслуживания долга, и инвестактивность расширяется, поясняет он.