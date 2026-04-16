Таврин рассказал, что нужно для устойчивого роста рынка IPO
Основным препятствием для выхода российских частных компаний на биржу остается нехватка частного капитала, заявил акционер «Авито» Иван Таврин на «Биржевом форуме 2026». Для роста рынка публичных размещений (IPO) необходимы системные меры по развитию частного капитала.
«В стране очень много компаний, которые готовы к росту. И прежде всего частных компаний. Но в отсутствие частного капитала и в отсутствие как такового капитала IPO им делать это просто рано», – сказал он.
По словам Таврина, многие из компаний излишне загружены долгом и если будет капитал, который часть этого долга погасит, то на бирже размещаться будет комфортно. Бизнесмен констатировал, что сейчас де-факто работает только банковский и облигационный капитал, а частного капитала в России «просто нет».
Он согласился с тем, что нужны институциональные усилия, «где регуляторы, где министерства смотрят на это, каким образом это раскатать на следующие десятилетия», поскольку это не даст эффекта в следующий год. Однако, считает Таврин, ресурса госкомпаний также недостаточно для устойчивого роста рынка IPO.
«Чтобы появился длинный пайплайн IPO, прежде всего нужно стимулировать рост частного капитала», – заключил он.