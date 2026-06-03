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Главная / Инвестиции /

Чебесков: к выходу на IPO готовы около 20 российских компаний

Ведомости

Среди кандидатов на выход на первичное размещение (IPO) находятся 20 российских компаний. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на сессии «IPO: старт большого пути к публичности и капиталу» в рамках ПМЭФа.

«Несмотря на то что в этом году у нас было всего три публичных размещения, в пайплайне [cписке компаний, готовящихся к выходу на биржу] у наших инвестбанкиров готовых кандидатов уже порядка 20», – рассказал он.

Банк России ожидает рост числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики, рассказал 3 июня глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По его мнению, рынок может увидеть «достаточно интересное количество компаний».

В конце апреля Минфин и ЦБ дали рекомендации компаниям по IPO. Среди советов – «системно и тщательно готовиться», сформировать совет директоров и провести раскрытие информации.

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