Минфин и ЦБ дали рекомендации компаниям по IPO

«Ведомости» писали, что российский рынок IPO продолжает развиваться, но пока не достиг показателей, поставленных президентом РФ в задачах по росту капитализации к 2030 г. Как указывал гендиректор «Солид инвестиций» Павел Гоцев, ключевой проблемой остается недостаточное внимание к интересам инвесторов. По его данным, за период 2022–2026 гг. из новых размещений 19 эмитентов показали отрицательную динамику, тогда как лишь 11 – положительную.