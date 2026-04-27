Минфин и ЦБ дали рекомендации компаниям по IPO

Перед первичным размещением следует перестроить внутренние процессы
Перед выходом на рынок первичных размещений (IPO) компаниям следует «системно и тщательно готовиться», заявили в Минфине и Банке России в рекомендациях для организаций.

«[Подготовка] даст возможность перестроить внутренние процессы, систему корпоративного управления, а также объективно оценить долгосрочные перспективы организации и определить стратегию развития», – говорится в сообщении.

Ведомства представили три этапа подготовки к IPO. На первом этапе необходимо проанализировать состояние компании и понять, насколько она отвечает требованиям деятельности публичных обществ. Тогда же следует оценить прозрачность организационной структуры.

На втором этапе предлагается провести трансформацию системы корпоративного управления, сформировав совет директоров. Также следует разработать стратегию повышения акционерной стоимости, принять программу мотивации менеджмента, подготовить финансовую и управленческую отчетность, определить информационную политику.

На третьем этапе составляется проспект ценных бумаг, раскрывается информация об эмиссии, проводится листинг, подготовка маркетинговой кампании.

В рекомендации уточняется, что советы адресованы компаниям с госучастием, но могут служить ориентиром и для иных акционерных обществ. Минфин и ЦБ предупредили, что компании могут дополнять инструменты на свое усмотрение.

«Ведомости» писали, что российский рынок IPO продолжает развиваться, но пока не достиг показателей, поставленных президентом РФ в задачах по росту капитализации к 2030 г. Как указывал гендиректор «Солид инвестиций» Павел Гоцев, ключевой проблемой остается недостаточное внимание к интересам инвесторов. По его данным, за период 2022–2026 гг. из новых размещений 19 эмитентов показали отрицательную динамику, тогда как лишь 11 – положительную.

