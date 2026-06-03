На ПМЭФ назвали пять новых угроз для России
Россия столкнулась с угрозой ИИ, биологического оружия и «гибели в войне». Об этом заявил бизнесмен Константин Малофеев, выступивший модератором сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» в рамках ПМЭФ.
К новым предполагаемым угрозам России также прибавился риск разрыва цепочек поставок, а также «замещающая» миграция, следует из динамики угроз, представленной на графике Малофеева.
Угрозами для страны в прошлом, по версии Малофеева, выступали распад страны, переход под внешнее управление, потеря контроля над ресурсами, замещение культурного кода, «деградация общества», утрата финансового суверенитета, а также революция.
29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что все объекты и территории, откуда исходит прямая военная угроза для России, являются законными целями. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила в апреле, что обезлюживание территорий – это стратегическая угроза для России, поэтому нужно добиваться равномерного расселения.