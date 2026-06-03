На ПМЭФ назвали пять новых угроз для России

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что все объекты и территории, откуда исходит прямая военная угроза для России, являются законными целями. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила в апреле, что обезлюживание территорий – это стратегическая угроза для России, поэтому нужно добиваться равномерного расселения.