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На ПМЭФ назвали пять новых угроз для России

Ведомости

Россия столкнулась с угрозой ИИ, биологического оружия и «гибели в войне». Об этом заявил бизнесмен Константин Малофеев, выступивший модератором сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» в рамках ПМЭФ.

К новым предполагаемым угрозам России также прибавился риск разрыва цепочек поставок, а также «замещающая» миграция, следует из динамики угроз, представленной на графике Малофеева. 

Угрозами для страны в прошлом, по версии Малофеева, выступали распад страны, переход под внешнее управление, потеря контроля над ресурсами, замещение культурного кода, «деградация общества», утрата финансового суверенитета, а также революция.

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что все объекты и территории, откуда исходит прямая военная угроза для России, являются законными целями. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила в апреле, что обезлюживание территорий – это стратегическая угроза для России, поэтому нужно добиваться равномерного расселения.

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