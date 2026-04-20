Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России

В июле 2025 г. спикер Совфеда в том числе из-за проблемы обезлюживания предложила выдавать семейную ипотеку россиянам только в регионе регистрации. Он отметила, что в 2024 г. более 50% ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% таких займов банки одобрили людям, которые имеют прописку в других субъектах страны.