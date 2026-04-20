Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России
Обезлюживание территорий – это стратегическая угроза для России, поэтому нужно добиваться равномерного расселения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе форума «Малая родина – сила России».
«Россия – исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что необходимо сделать так, чтобы население не «ютилось» в квартирах в нескольких крупных городах. По ее мнению, жители должны селиться в просторных домах по всей стране.
В июле 2025 г. спикер Совфеда в том числе из-за проблемы обезлюживания предложила выдавать семейную ипотеку россиянам только в регионе регистрации. Он отметила, что в 2024 г. более 50% ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% таких займов банки одобрили людям, которые имеют прописку в других субъектах страны.